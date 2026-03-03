Hơn 12h30 ngày 3/3, lực lượng chức năng phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với CSGT Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn giữa xe bồn và xe container trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h15 cùng ngày, một chiếc xe container đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên Xa lộ Hà Nội (hướng từ trung tâm TPHCM đi Khu du lịch Suối Tiên). Bất ngờ, một xe bồn chở nhiên liệu đi cùng chiều từ phía sau lao tới, tông mạnh vào đuôi xe container.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe bồn bị lún sâu vào rơ-moóc của xe container, gây biến dạng nghiêm trọng.

Tại hiện trường, kính chắn gió của xe bồn vỡ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Tài xế xe bồn bị mắc kẹt trong cabin, liên tục kêu cứu.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng dùng các vật dụng hỗ trợ để phá cửa xe, giải cứu nạn nhân. Khoảng 15 phút nỗ lực, tài xế được đưa ra ngoài trong tình trạng chấn thương ở tay và chân.

Hiện trường vụ tai nạn gây cản trở giao thông. Ảnh: TK

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch, giao thông tại khu vực này lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Đến 12h30, tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 1km, bắt đầu từ khu vực cầu vượt Ngã tư Thủ Đức. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc để sớm giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực này.

.