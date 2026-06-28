Khám bệnh viện quốc tế có được hưởng BHYT không? Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn có thể được hưởng quyền lợi BHYT khi khám chữa bệnh (KCB) tại bệnh viện quốc tế nếu cơ sở y tế đó có ký hợp đồng KCB BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong trường hợp đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện quốc tế có hợp đồng BHYT, người bệnh được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, nếu giá dịch vụ của bệnh viện cao hơn mức BHYT thanh toán, người bệnh phải tự chi trả phần chênh lệch. Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp người dân giảm bớt chi phí. Ảnh: Ban Mai

Bệnh viện quốc tế không có hợp đồng KCB BHYT thì mức BHYT thế nào? Ngay cả khi bệnh viện quốc tế không ký hợp đồng KCB BHYT, người tham gia BHYT vẫn có thể được cơ quan BHXH xem xét thanh toán trực tiếp chi phí KCB trong một số trường hợp theo quy định. Việc thanh toán không được thực hiện ngay tại bệnh viện mà người bệnh cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét giải quyết.

Điều kiện để được thanh toán chi phí KCB BHYT Người tham gia BHYT có thể được thanh toán trực tiếp chi phí KCB khi thuộc một trong các trường hợp như cấp cứu; KCB ngoại trú hoặc nội trú tại cấp cơ bản; điều trị nội trú tại cấp chuyên sâu. Mức hưởng cụ thể sẽ phụ thuộc vào tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB và hình thức điều trị ngoại trú hoặc nội trú.

Hồ sơ đề nghị thanh toán hưởng BHYT Người bệnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân để đối chiếu, giấy ra viện hoặc hồ sơ KCB, cùng các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí điều trị. Trường hợp sử dụng BHYT điện tử, người dân có thể xuất trình thông tin BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID thay cho thẻ giấy theo quy định.