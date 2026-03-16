Trường hợp được hoàn ứng
Trong một số tình huống, người bệnh có thẻ BHYT phải tạm thời tự thanh toán toàn bộ viện phí. Sau đó, họ có thể thực hiện cách hoàn ứng viện phí BHYT để được cơ quan bảo hiểm hoàn trả phần chi phí thuộc phạm vi thanh toán.
Các trường hợp phổ biến gồm:
- Đi khám chữa bệnh nhưng chưa xuất trình thẻ BHYT hoặc giấy tờ thay thế
- Cấp cứu tại cơ sở y tế không ký hợp đồng BHYT
- Hệ thống xác thực thông tin bảo hiểm gặp sự cố
Hồ sơ hoàn ứng
Người bệnh thực hiện hoàn ứng viện phí BHYT chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
- Phiếu thu tạm ứng (bản gốc)
- Thẻ BHYT
- Căn cước công dân
- Giấy ra viện, bản chính các hóa đơn/biên lai (Khi thanh toán trực tiếp tại Cơ quan BHXH)
Thời gian nhận tiền
Một trong những nội dung được quan tâm khi tìm hiểu cách hoàn ứng viện phí BHYT là thời gian nhận tiền.
Thông thường, sau khi hồ sơ hợp lệ: Thời gian giải quyết khoảng 10-15 ngày làm việc
Tiền hoàn ứng có thể được nhận thông qua:
- Chuyển khoản ngân hàng
- Nhận trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm
Mức hoàn ứng
Mức tiền được hoàn trả khi áp dụng cách hoàn ứng viện phí BHYT phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cụ thể:
- Mức hưởng BHYT của người bệnh (80%, 95% hoặc 100%)
- Loại hình khám chữa bệnh (đúng tuyến hoặc trái tuyến)
- Danh mục dịch vụ và thuốc thuộc phạm vi chi trả của BHYT
Lưu ý khi làm hồ sơ
Để thực hiện hoàn ứng viện phí BHYT thuận lợi, người bệnh cần lưu ý một số điểm quan trọng:
- Giữ đầy đủ hóa đơn và chứng từ viện phí
- Kiểm tra thông tin trên hồ sơ khám chữa bệnh
- Nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định
- Chuẩn bị bản sao giấy tờ cá nhân khi cần đối chiếu