Nguồn gốc

Cây dương xỉ Boston (Nephrolepis exaltata 'Bostoniensis') là một biến thể độc đáo của họ Nephrolepidaceae, có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới châu Á và Trung - Nam Mỹ. Lần đầu tiên loài cây này được phát hiện tại thành phố Boston, Mỹ vào năm 1894, từ đó nó mang tên gắn liền với nơi xuất hiện.

Tại Việt Nam, dương xỉ Boston được ưa chuộng và trồng phổ biến, đặc biệt ở các tỉnh miền Nam do khí hậu thuận lợi nhưng cũng có thể trồng trong nhà hay văn phòng ở miền Bắc và miền Trung với một số điều chỉnh về ánh sáng và nhiệt độ.

Về hình dáng, đây là cây thân rễ ngắn, mọc thành bụi, cao từ 30-80 cm, lá mọc thành từng cụm xanh mướt quanh năm, dài tới 1 m, mềm mại và uyển chuyển.

Cây dương xỉ Boston cũng rất phù hợp với những người thuộc các tuổi Tý, Sửu, Thìn và Mùi. Ảnh: Baidu

Khi lá còn non, cây đứng thẳng, thanh thoát; khi trưởng thành, lá rũ xuống duyên dáng, tạo nên vẻ đẹp mềm mại, sinh động, rất thích hợp để trồng trong chậu treo, trang trí bàn làm việc hay làm điểm nhấn xanh trong không gian sống.

Cây dương xỉ Boston ý nghĩa gì, hợp với tuổi gì, mệnh gì?

Theo phong thủy, cây dương xỉ Boston mang sinh khí dồi dào và năng lượng tích cực, rất phù hợp với những người thuộc các tuổi Tý, Sửu, Thìn và Mùi.

Việc đặt cây trong nhà hay văn phòng không chỉ giúp hóa giải vận khí xấu, mà còn tăng cường sức khỏe, may mắn, đồng thời tạo cảm giác thư thái, giảm căng thẳng cho gia chủ. Không gian xanh tươi từ cây còn giúp tinh thần thoải mái, đầu óc minh mẫn, đặc biệt hữu ích cho những ngày làm việc bận rộn hoặc trong các không gian cần sự tập trung.

Cây dương xỉ Boston thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi, tươi mới và vượng khí, vì vậy rất hợp với người mang các mệnh Mộc, Thủy và Hỏa. Người mệnh Mộc khi trồng cây sẽ được tăng cường sinh khí, hỗ trợ sức khỏe và công việc, mang lại cảm giác an tâm và hưng phấn.

Người mệnh Thủy sẽ nhận được nhiều thuận lợi trong công việc và tài lộc nhờ mối quan hệ tương sinh giữa Thủy và Mộc, đồng thời không gian sống thêm phần hài hòa.

Người mệnh Hỏa sẽ được tăng năng lượng tích cực, khuyến khích sáng tạo và nhiệt huyết, giúp tinh thần sảng khoái và tràn đầy động lực. Gia chủ mang mệnh Thổ hoặc Kim nên cân nhắc đặt cây ở hướng phù hợp hoặc kết hợp với các vật phẩm phong thủy khác để cân bằng năng lượng, tránh xung khắc và mang lại hiệu quả phong thủy tốt nhất.

Ngoài giá trị về phong thủy, dương xỉ Boston còn nổi bật với lá xanh mướt, mềm mại và dáng rủ duyên dáng, phù hợp để trồng chậu đặt bàn, treo giỏ hay trang trí ban công, sân vườn nhỏ. Cây cũng được sử dụng trong tiểu cảnh và nền xanh công trình cảnh quan, mang đến vẻ tươi mới và sinh động cho mọi không gian sống.

Loài cây này còn được mệnh danh là "máy lọc không khí sống" nhờ khả năng hấp thụ một số chất độc. Ảnh: Baidu

Loài cây này còn được mệnh danh là “máy lọc không khí sống” nhờ khả năng hấp thụ formaldehyde, toluene, xylene - những chất độc hại từ khói thuốc, sơn tường hay thiết bị văn phòng. Đồng thời, cây còn giúp tăng độ ẩm không khí, cải thiện hệ hô hấp, tạo không gian thư giãn và giảm stress hiệu quả.

Với cách chăm sóc đơn giản, khả năng thanh lọc không khí và ý nghĩa phong thủy về may mắn, tài lộc, cây dương xỉ Boston là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích cây cảnh dễ trồng, xanh quanh năm, xứng đáng trở thành người bạn xanh trong mọi không gian sống hiện đại.

Cách trồng và chăm sóc

Cây dương xỉ Boston thích đất tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt và hơi chua đến trung tính. Khi trồng trong chậu, có thể dùng đất pha trộn với một nửa thể tích chất liệu nhẹ như đất nung hoặc đá trân châu để cải thiện khả năng thoát nước và giữ ẩm. Chậu cây nên có lỗ thoát nước để tránh úng rễ.

Cây ưa ánh sáng tán xạ, môi trường bóng râm một phần. Vào mùa xuân và hè, nên đặt cây gần cửa sổ có ánh sáng dịu, tránh nắng trực tiếp. Vào mùa thu và đông, có thể tăng cường ánh sáng gián tiếp để lá không bị vàng hoặc khô.

Trong mùa sinh trưởng, cần tưới nước hàng ngày, tốt nhất theo phương pháp tưới nhỏ giọt, không để nước bám trên lá. Vào mùa đông, nên giảm lượng nước, chỉ giữ đất hơi ẩm. Dương xỉ Boston cũng ưa độ ẩm không khí cao, có thể đặt chậu trên lớp sỏi ướt hoặc phun sương quanh cây để duy trì môi trường lý tưởng.

Trong mùa sinh trưởng, nên bón phân hữu cơ loãng hoặc dung dịch dinh dưỡng giàu đạm định kỳ khoảng 1-2 tháng/lần. Khi cây phát triển mạnh, cần tỉa bỏ lá vàng úa và lá già để duy trì dáng cây đẹp, thông thoáng và kích thích sinh trưởng.

Cây có khả năng nhân giống vô tính cao, thường được nhân giống bằng hai cách là tách bụi - chia cây con mọc quanh gốc, đem trồng riêng và cấy mô (tissue culture) - sử dụng thân rễ hoặc thể nhỏ xanh để nhân nhanh trong phòng thí nghiệm, thích hợp cho sản xuất số lượng lớn.