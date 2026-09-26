Thanh toán số khiến nhiều lựa chọn trở nên gọn nhẹ

Với thế hệ trẻ, “sống xanh” không còn là một khái niệm vĩ mô hay kế hoạch mang tính lý thuyết, mà bắt đầu từ những hành vi tiêu dùng gần gũi nhất. Hành trình “sống xanh” đôi khi chỉ gói gọn trong những trải nghiệm rất quen thuộc: chọn phương tiện công cộng cho tuyến đường hàng ngày và chọn giải pháp thanh toán dễ dàng cho mọi hoạt động.

Từ chuyến xe buýt hay tuyến metro nội đô, ly cà phê dưới chân văn phòng, đến các khoản chi thiết yếu như nạp data hay quyết toán hóa đơn điện nước, tất cả đều được xử lý chỉ trong vài giây. Việc đơn giản hóa các giao dịch này chính là động lực giúp hành vi tiêu dùng xanh được duy trì một cách tự nhiên và dài hạn.

“Em không nghĩ mình đang cố gắng “sống xanh” theo kiểu phải thay đổi thật nhiều. Em thường di chuyển từ Mỹ Đình sang Hồ Tây và các khu vực lân cận nên nếu xe buýt hay metro thuận đường thì em sẽ lựa chọn. Em đã giữ thói quen này vài tháng, vừa thấy tiện vừa tiết kiệm được chi phí đi lại mỗi tháng. Khoản tiết kiệm đó em để dành dần cho những mục tiêu lớn hơn. Giờ di chuyển còn tiện lợi hơn nhờ thanh toán quét mã”, Ngọc Tú (25 tuổi) chia sẻ.

Không tiền mặt, không cần mang theo nhiều thứ, người trẻ Hà Nội đang đưa những lựa chọn “xanh” vào nhịp sống hàng ngày theo cách gọn nhẹ hơn

Với người trẻ, sống xanh có lẽ dễ bắt đầu hơn khi không phải đánh đổi sự tiện lợi. Họ có thể chọn xe buýt, metro cho những chặng đường phù hợp, đồng thời thanh toán không tiền mặt vì đó vốn đã là một phần quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày. Những lựa chọn bền vững hơn vì thế không nhất thiết phải là một thay đổi lớn, mà có thể đơn giản là đi một chuyến xe công cộng thay vì tự lái, quét một mã thay vì dùng tiền mặt.

Khi xe buýt cũng có thể thanh toán bằng điện thoại, một lựa chọn di chuyển xanh giờ đây có thể đi cùng một thói quen số vốn đã quen thuộc: không cần mang theo nhiều thứ, chỉ cần chiếc điện thoại vẫn ở trong túi.

Không phải người trẻ “ngại” đi xe buýt, họ chỉ cần mọi thứ đủ tiện

“Em gần như không dùng tiền mặt nữa. Đi ăn, uống cà phê hay mua đồ đều quét mã cho nhanh. Có hôm đến tối mới nhận ra cả ngày mình chưa dùng đến một tờ tiền nào”, Minh Anh (22 tuổi) chia sẻ.

Với xe buýt, câu chuyện từng khác. Người đi xe phải chuẩn bị tiền lẻ, mang theo thẻ vé hoặc dành thêm thời gian cho việc mua vé. Một khoản chi không lớn, nhưng đủ để tạo cảm giác “lạc nhịp” so với cách người trẻ vẫn thanh toán mỗi ngày.

Từ tháng 9/2026, MoMo hỗ trợ thanh toán vé lượt trực tiếp trên toàn bộ 128 tuyến và 1.900 xe buýt Hà Nội. Người dùng chỉ cần mở mã QR, quét khi lên và quét lại khi xuống, hệ thống ghi nhận hành trình, tính cước theo quãng đường thực tế rồi thanh toán khi kết thúc chuyến đi.

Từ việc phải chuẩn bị tiền lẻ đến thanh toán bằng điện thoại, trải nghiệm đi xe buýt của người trẻ Thủ Đô đang dần thay đổi theo hướng thuận tiện hơn

Với Thu Anh (19 tuổi), thay đổi này đơn giản là bớt đi một việc phải nhớ: “Trước đây mỗi lần đi xe buýt Hà Nội, em thường phải để sẵn tiền lẻ trong túi. Có hôm vội đi học, xe vừa tới mới nhớ ra chưa chuẩn bị, phải đứng lại tìm tiền, có khi còn lỡ mất chuyến. Giờ có thể quét MoMo thì tiện hơn, nhất là những lúc đi xe buýt vào giờ cao điểm”, Thu Anh chia sẻ.

Một ngày của người trẻ ngày càng ít cần tiền mặt

Khi đã quen với việc xử lý các khoản chi trên điện thoại, người trẻ cũng có xu hướng đưa thêm nhiều nhu cầu khác vào cùng một cách thanh toán. Những khoản chi nhỏ trước đây phải nhớ, phải chuẩn bị tiền hoặc thực hiện ở những nơi khác nhau nay dần trở thành vài thao tác trên điện thoại.

Từ vé xe, ly cà phê đến data và hóa đơn điện nước, chiếc điện thoại giờ gần như có thể “cân” cả một ngày ra đường

Sự thay thế bằng phương thức thanh toán số cùng xu hướng dịch chuyển sang giao thông công cộng đang tạo nên một diện mạo mới cho thói quen tiêu dùng của người trẻ Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thường nhật như ăn uống, mua hàng hay thanh toán chi phí sinh hoạt gia đình, trải nghiệm không tiền mặt giờ đây đã phủ sóng đến từng chuyến xe buýt, tuyến tàu điện metro.

Đáng chú ý, trong thời gian từ 15/9 - 31/10/2026, người dùng MoMo có thể nhập mã MMXANH để nhận bộ ưu đãi trải nghiệm lên tới 60.000 đồng. Gói quà tặng bao gồm voucher 30.000 đồng cho lần đầu thanh toán vé xe buýt, đi kèm các mã giảm giá cho dịch vụ Metro, nạp Data di động và cước viễn thông. Đây được xem là động lực thiết thực giúp người trẻ dễ dàng khởi động hành trình di chuyển xanh và quản lý tài chính thông minh mỗi ngày.

Thông tin chi tiết: https://www.momo.vn/tin-tuc/thong-bao/nhan-qua-mua-ve-nap-data-9054

Phương Dung