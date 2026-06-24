Theo đó, hệ thống được áp dụng đối với các loại hình vận tải hành khách công cộng thuộc phạm vi triển khai của thành phố.

Người dân có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau như thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR từ ví điện tử hoặc thẻ điện tử tích hợp trên điện thoại thông minh.

Hà Nội dùng vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng từ 25/6. Ảnh: H.Giang.

Đối với hành khách từ 60 tuổi trở lên, hệ thống hỗ trợ nhận diện và xác thực thông tin thông qua Căn cước công dân theo quy định hiện hành.

Các dịch vụ liên quan đến vé như đăng ký, mua mới hoặc gia hạn đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc cổng thông tin điện tử của hệ thống. Hành khách có thể lựa chọn vé lượt, vé ngày, vé tuần hoặc vé tháng tùy theo nhu cầu.

Đáng chú ý, với vé lượt, hệ thống áp dụng cơ chế tính cước theo quãng đường di chuyển thực tế. Khi lên và xuống phương tiện, hành khách cần chạm thẻ hoặc xác thực theo hướng dẫn để hệ thống ghi nhận hành trình, xác định quãng đường di chuyển và tính giá vé tương ứng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu các hình thức thanh toán được chấp nhận, đồng thời thực hiện đầy đủ thao tác xác nhận khi lên và xuống phương tiện để tránh phát sinh sai lệch trong quá trình tính cước và sử dụng dịch vụ.