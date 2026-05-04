Gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, một người dân cho biết khi tham khảo khoản 3 Điều 16 Nghị định số 30/2007, người trúng thưởng xổ số có thể nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong khi đó, Nghị định số 320/2025 quy định khoản chi có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

“Trường hợp người trúng thưởng xổ số từ 5 triệu đồng trở lên có bắt buộc phải nhận tiền qua hình thức chuyển khoản hay không?”, người dân muốn hỏi rõ.

Để đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên, nhiều công ty xổ số áp dụng hình thức chuyển khoản khi chi trả thưởng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 30/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số (khoản 3 Điều 16) và Nghị định số 122/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số (khoản 1 Điều 5), doanh nghiệp kinh doanh xổ số được trả thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chi phí trả thưởng là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.

Từ các quy định trên, Bộ Tài chính cho biết, các công ty xổ số kiến thiết áp dụng việc thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên.