Liên quan đến quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với tiền lương, tiền công, trường hợp doanh nghiệp chi trả lương bằng tiền mặt cho người lao động có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời vấn đề này, Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, căn cứ Nghị định số 320/2025 của Chính phủ quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, ngoài các khoản chi không được trừ quy định tại Điều 10, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định.

Doanh nghiệp băn khoăn nếu trả lương bằng tiền mặt có được tính vào chi phí trừ thuế? Ảnh: Nam Khánh

Trong đó, Nghị định quy định các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác có giá trị từng lần từ 5 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.

Quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt tại điểm c khoản 1 Điều 9 và quy định về chuyển nhượng vốn tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 áp dụng từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Từ các quy định trên, Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, về nguyên tắc, trường hợp doanh nghiệp chi trả tiền lương cho người lao động từng lần từ 5 triệu đồng trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì khoản chi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.