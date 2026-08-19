1. Số lượt người Việt Nam xuất cảnh năm 2025 là bao nhiêu?
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4,7 triệu lượt
0%
- 5,7 triệu lượt0%
- 6,7 triệu lượt0%
- 7,7 triệu lượt0%Chính xác
Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong năm 2025, số người Việt xuất cảnh là 6,7 triệu lượt, tăng 26,4% so với năm 2024, trong đó điểm đến chủ yếu nằm ở khu vực châu Á. Phần lớn điểm đến thu hút nhiều khách Việt năm 2025 được nhận định là các tuyến truyền thống và có nhiều lợi thế như có chuyến bay thẳng, thời gian bay ngắn, giá vé vừa tiền…
2. Người Việt Nam đi tới quốc gia nào nhiều nhất?
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Nhật Bản
0%
- Hàn Quốc0%
- Campuchia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Campuchia là điểm đến thu hút nhiều khách Việt nhất trong năm 2025. Số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia công bố cũng cho thấy Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này, với 1,11 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế đến.
Thị trường tiếp theo ghi nhận đón lượng khách Việt cao là Nhật Bản, với gần 635.000 lượt khách Việt tính đến hết tháng 11/2025. Xếp sau đó là Thái Lan, Hàn Quốc…
3. Việt Nam đón bao nhiêu lượt khách quốc tế năm 2025?
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Hơn 11 triệu
0%
- Hơn 16 triệu0%
- Hơn 21 triệu0%
- Hơn 26 triệu0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam đã đón gần 21,17 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam đạt được cột mốc ấn tượng này.
Các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ... được cho là các yếu tố giúp thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.
4. Du khách từ nước nào đến Việt Nam nhiều nhất năm 2025?
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Mỹ
0%
- Trung Quốc0%
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Năm 2025, thị trường Trung Quốc dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam với hơn 5,28 triệu lượt, đạt 141,3% so với cùng kỳ năm 2024 và 90,9% so với năm 2019. Xếp sau đó là Hàn Quốc với hơn 4,33 triệu lượt.
5. Khách từ nước nào đến Việt Nam tăng trưởng cao nhất năm 2025?
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Nga
0%
- Malaysia0%
- Australia0%
- Ấn Độ0%Chính xác
Trong top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc còn có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Campuchia… Trong đó, thị trường Nga đã nhảy vọt lên vị trí thứ 6 với gần 690.000 lượt
Năm 2025, thị trường khách Nga ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các nguồn khách quốc tế của Việt Nam, với số lượng khách đạt gấp gần 3 lần so với năm 2024, cũng là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.
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