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Campuchia là điểm đến thu hút nhiều khách Việt nhất trong năm 2025. Số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia công bố cũng cho thấy Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này, với 1,11 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế đến.

Thị trường tiếp theo ghi nhận đón lượng khách Việt cao là Nhật Bản, với gần 635.000 lượt khách Việt tính đến hết tháng 11/2025. Xếp sau đó là Thái Lan, Hàn Quốc…