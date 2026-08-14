Chính xác

Hải Phòng là địa phương xếp thứ ba cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đạt khoảng 46,55 tỷ USD. Trong khi đó, Phú Thọ vượt qua Đồng Nai (35,01 tỷ USD) để vươn lên xếp thứ tư với kim ngạch 36,59 tỷ USD.

Ngoài 5 địa phương trên, trong top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước còn có Thái Nguyên 30,11 tỷ USD, Ninh Bình 26,34 tỷ USD, Hà Nội 20,89 tỷ USD, Tây Ninh, Đồng Tháp có kim ngạch lần lượt đạt 17,85 tỷ USD và 9,4 tỷ USD.