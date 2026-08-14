1. Tỉnh, thành nào xuất khẩu nhiều nhất Việt Nam?
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Hà Nội
0%
- TPHCM0%
- Hải Phòng0%
- Bắc Ninh0%Chính xác
Theo thống kê từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), năm 2025, Bắc Ninh vươn lên trở thành địa phương xuất khẩu lớn nhất cả nước với hơn 93 tỷ USD. Đây cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử, vượt qua cả TPHCM. Kim ngạch xuất khẩu của TPHCM trong năm 2025 đạt 92,68 tỷ USD, kém Bắc Ninh 0,59 tỷ USD.
2. Xuất khẩu của tỉnh này chiếm bao nhiêu % trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước năm 2025?
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Gần 10%
0%
- Gần 15%0%
- Gần 20%0%
- Gần 25%0%Chính xác
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta đạt 475,04 tỷ USD, tăng mạnh 17% so với năm trước. Bắc Ninh là địa phương có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao nhất cả nước và chiếm 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025.
3. Nhóm hàng nào đóng vai trò quan trọng giúp Bắc Ninh dẫn đầu xuất khẩu?
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Máy móc, thiết bị và dụng cụ
0%
- Dệt may, da giày và sản phẩm từ vải0%
- Điện tử, máy tính và linh kiện0%
- Nông sản0%Chính xác
Tại Bắc Ninh, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong đó sản xuất các sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học vẫn là lĩnh vực chủ đạo, đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu chung.
4. Địa phương nào đứng thứ ba cả nước về kim ngạch xuất khẩu năm 2025?
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Hải Phòng
0%
- Hà Nội0%
- Đồng Nai0%
- Thái Nguyên0%Chính xác
Hải Phòng là địa phương xếp thứ ba cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đạt khoảng 46,55 tỷ USD. Trong khi đó, Phú Thọ vượt qua Đồng Nai (35,01 tỷ USD) để vươn lên xếp thứ tư với kim ngạch 36,59 tỷ USD.
Ngoài 5 địa phương trên, trong top 10 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước còn có Thái Nguyên 30,11 tỷ USD, Ninh Bình 26,34 tỷ USD, Hà Nội 20,89 tỷ USD, Tây Ninh, Đồng Tháp có kim ngạch lần lượt đạt 17,85 tỷ USD và 9,4 tỷ USD.
5. Địa phương nào có kim ngạch xuất khẩu năm 2025 thấp nhất cả nước?
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Tuyên Quang
0%
- Cao Bằng0%
- Lai Châu0%
- Điện Biên0%Chính xác
Top 5 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thấp nhất cả nước gồm: Tuyên Quang 305,8 triệu USD, Cao Bằng 37,25 triệu USD, Lai Châu 21,1 triệu USD, Sơn La 15,5 triệu USD và Điện Biên 4,86 triệu USD.
Đây là những tỉnh miền núi, chủ yếu phát triển nông, lâm nghiệp nên xuất khẩu hàng hóa còn khiêm tốn, chỉ đóng góp khoảng 0,81% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm 2025.
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