Chính xác

Theo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của các tỉnh, thành trên cả nước năm 2025 do Cục Thống kê công bố, Huế là địa phương có chi phí sinh hoạt rẻ nhất trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.

Cụ thể, Hà Nội được lấy làm mốc so sánh (SCOLI=100), đồng thời cũng là địa phương có mức sống cao nhất nước. Huế có chi phí sinh hoạt rẻ bằng 95,67% Hà Nội. Nếu tính cả 34 tỉnh, thành, Huế xếp thứ 20.