1. Thành phố nào có chi phí sống rẻ nhất cả nước?
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Đồng Nai
0%
- Cần Thơ0%
- Huế0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Theo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của các tỉnh, thành trên cả nước năm 2025 do Cục Thống kê công bố, Huế là địa phương có chi phí sinh hoạt rẻ nhất trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.
Cụ thể, Hà Nội được lấy làm mốc so sánh (SCOLI=100), đồng thời cũng là địa phương có mức sống cao nhất nước. Huế có chi phí sinh hoạt rẻ bằng 95,67% Hà Nội. Nếu tính cả 34 tỉnh, thành, Huế xếp thứ 20.
2. Đây là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất hiện nay, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Huế là một trong hai thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên sau sáp nhập, bên cạnh Hà Nội. Tuy nhiên, đây không phải thành phố có diện tích nhỏ nhất hiện nay.
Hải Phòng mới là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất, khoảng 3.200km2. Trong khi đó, Hà Nội có diện tích khoảng 3.360km2, Huế khoảng 4.950km2.
3. Thành phố này có cầu vượt cửa biển nào dài nhất miền Trung?
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Cầu Phú Xuân
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- Cầu Thuận Hóa0%
- Cầu Tân Vũ0%
- Cầu Thuận An0%Chính xác
Từ Thanh Hóa trở vào Lâm Đồng có nhiều cầu vượt cửa biển, như cầu Gianh dài 750m ở Quảng Trị, Cửa Đại dài 1,8km, cầu Nam Ô dài 320m ở Đà Nẵng, trong đó cầu vượt cửa biển Thuận An ở Huế dài nhất.
Cầu dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe, riêng các nhịp chính rộng 23,5m. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính với nhịp dài nhất hơn 200m.
4. Thành phố này sở hữu mấy di sản được UNESCO công nhận?
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5
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- 60%
- 70%
- 80%Chính xác
Hiện nay, Huế là địa phương duy nhất trong cả nước sở hữu 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản thế giới, gồm 6 di sản của riêng thành phố: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế.
Huế còn có 2 di sản đồng sở hữu với địa phương khác là Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ.
5. Đâu là nơi an nghỉ của 3 vị vua triều Nguyễn?
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Khiêm Lăng
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- An Lăng0%
- Ứng Lăng0%
- Tư Lăng0%Chính xác
An Lăng rộng gần 6ha, nằm trên đường Duy Tân, phường Thuận Hóa, TP Huế, là nơi an nghỉ của 3 vị vua triều Nguyễn: Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.
An Lăng được vua Thành Thái xây dựng vào năm 1899 để thờ phụng cha mình là vua Dục Đức. Năm 1954, vua Thành Thái qua đời và được đưa về An Lăng chôn cất cùng vua cha. Năm 1945, vua Duy Tân mất, đến năm 1987, di hài của ông đưa từ Pháp về an táng tại An Lăng cùng với cha (vua Thành Thái) và ông nội (vua Dục Đức).
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Xem thêm về:
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trắc nghiệm địa lý
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