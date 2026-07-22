Ngày làm việc bắt đầu khi bình minh còn chưa thức giấc

5 giờ 10 phút sáng, chị Gấm - nhân viên chăm sóc, cùng các đồng nghiệp đã bắt đầu ca trực bằng việc rà soát hồ sơ sức khoẻ, kiểm tra lịch dùng thuốc và ghi chú từ ca đêm. Nhẹ nhàng gõ cửa từng phòng, chị hỗ trợ ông bà vệ sinh cá nhân, ân cần hỏi han: “Đêm qua bà ngủ có ngon không?”, “Hôm nay ông thấy trong người thế nào?”. Sau lời hỏi thăm là bước kiểm tra sức khoẻ và theo dõi các chỉ số.

Khi mặt trời ló rạng, khuôn viên Phương Đông Asahi bắt đầu rộn ràng tiếng nói cười. Các nhân viên cùng ông bà đi dạo đầu ngày và tập thể dục tại khu sinh hoạt chung. Hoạt động thể chất xong, ông bà được hướng dẫn trở về dùng bữa sáng và uống thuốc theo chỉ định.

Sau khi khởi động ngày mới cho ông bà, đội ngũ tập trung họp giao ban đầu ngày. Đây là thời điểm mọi người cùng rà soát tình trạng của cư dân, trao đổi những lưu ý trong quá trình chăm sóc và thống nhất công việc trong ngày để cả đội theo dõi và phối hợp tốt nhất.

Đến 9 giờ, ông bà tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe với tắm khoáng Onsen và xông hơi. Chị Gấm cùng các đồng nghiệp hỗ trợ thay trang phục và sử dụng dịch vụ theo đúng quy định. Những ông bà ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn trong di chuyển, mọi thao tác từ đưa đón, lên xuống đều được thực hiện cẩn trọng, đúng chuyên môn để đảm bảo an toàn và mang lại cảm giác thoải mái nhất.

Không phải ai cũng có cùng một liệu trình chăm sóc. Tùy theo thể trạng và chỉ định của bác sĩ, đội ngũ sẽ linh hoạt đồng hành cùng các bài tập phục hồi chức năng phù hợp. Mục tiêu không phải “lấp đầy” một ngày nhiều hoạt động, mà giúp mỗi người duy trì vận động một cách phù hợp để nâng cao sức khỏe, cải thiện khả năng tự chủ trong sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

“Ai cũng coi ông bà như chính người thân trong nhà”

11 giờ 30, bữa trưa được phục vụ. Đây là khoảng thời gian phải đặc biệt tập trung bởi mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau. Có người cần cắt nhỏ thức ăn, có người phải bón, cũng có người cần khéo léo dỗ dành mới chịu ăn.

Sau thời gian nghỉ ngơi của ông bà, đội chăm sóc hỗ trợ tắm rửa, thay quần áo rồi cùng các ông bà chia sẻ đôi ba câu chuyện đời thường.

Chiều đến, các bác sĩ Y học cổ truyền, chuyên gia tâm lý, dinh dưỡng của BVĐK Phương Đông sang thăm khám. Đội ngũ chăm sóc cập nhật tình trạng sức khỏe, thói quen sinh hoạt và việc dùng thuốc đồng thời hỗ trợ trong quá trình đánh giá và triển khai các chỉ định hằng ngày.

Không gian phòng sinh hoạt chung lúc 15 giờ trở nên sôi động với các câu lạc bộ (CLB) như vẽ tranh, đọc sách, giao lưu văn nghệ hay các trò chơi. Tại đây, nhân viên không chỉ hỗ trợ tổ chức mà còn trở thành những người bạn đồng hành, động viên và chia sẻ niềm vui cùng ông bà.

Buổi sinh hoạt CLB kết thúc cũng là lúc các ông bà bán trú “tan học”. Nhân viên đưa ông bà xuống sảnh, dìu từng người lên xe một cách cẩn thận. Chỉ khi chiếc xe dần khuất bóng, mọi người mới yên tâm rời đi.

Khoảng 18 giờ, đội ngũ hỗ trợ ông bà nội trú dùng bữa, uống thuốc và theo dõi sức khỏe sau ăn. Buổi tối lại đồng hành trong các hoạt động như ngâm chân, xem phim tại hội trường,… để khép lại một ngày thật thư giãn.

Khi ông bà trở về phòng nghỉ ngơi, công việc của đội chăm sóc vẫn chưa kết thúc. Những tua đêm nối tiếp nhau để kiểm tra giấc ngủ, hỗ trợ khi cần và kịp thời phát hiện những thay đổi về sức khỏe.

“Đêm qua, bà B. đột nhiên ho nhiều nên phải có người bên cạnh suốt đêm. Chỉ khi các ông bà ngủ ngon thì ca trực mới thực sự trọn vẹn, bởi ai cũng coi ông bà như chính người thân trong nhà”, chị Gấm chia sẻ.

Không chỉ dành sự tận tâm cho ông bà, đội ngũ còn là cầu nối với gia đình. Những hình ảnh sinh hoạt cùng thông tin về sức khỏe, tinh thần của ông bà được cập nhật tới người thân mỗi ngày, giúp gia đình luôn an tâm dù không ở bên.

Theo chị N.T.H.Diệp, Phó phòng Chăm sóc, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản ngay từ đầu, liên tục tham gia các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng theo tinh thần Omotenashi của Nhật Bản.

“Mỗi nhân viên ngoài việc thực hiện đúng quy trình phải biết thấu hiểu từng người, chủ động xử lý những tình huống bất thường, mang đến cho ông bà cảm giác được yêu thương và đồng hành”, chị Diệp cho biết thêm.

Điều làm nên sự khác biệt tại Phương Đông Asahi không nằm ở một lịch trình được thực hiện chính xác từng giờ mà ở cách lắng nghe, thấu hiểu và chủ động đáp ứng nhu cầu của mỗi người cao tuổi. Thay vì áp đặt một thời khóa biểu chung, đội ngũ luôn linh hoạt điều chỉnh, tôn trọng nhịp sinh hoạt và cảm xúc của từng người. Chính sự chuyên nghiệp, tinh tế và thấu cảm ấy đã góp phần chăm sóc tốt sức khỏe thể chất, nuôi dưỡng sự an yên trong tâm hồn và mang đến cho người cao tuổi những tháng năm tuổi vàng hạnh phúc.

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(Nguồn: Phương Đông Asahi)