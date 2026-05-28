Đây là cách gọi phổ biến tại Brazil khi nhắc đến đội tuyển bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian, từ “Seleção” không chỉ đơn thuần là một danh từ chung mà đã trở thành biệt danh riêng, gắn liền với hình ảnh và bản sắc của bóng đá Brazil trên toàn thế giới.

Từ “Seleção” trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “đội tuyển quốc gia”.

2. Nguồn gốc biệt danh Seleção

Biệt danh “Seleção” xuất phát từ cách người Brazil gọi đội tuyển quốc gia của mình trong đời sống hàng ngày.

Ban đầu, đây chỉ là cách gọi đơn giản, giống như nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, khi Brazil vươn lên trở thành cường quốc bóng đá thế giới từ những năm 1950, đặc biệt sau chức vô địch World Cup 1958, cái tên “Seleção” dần mang ý nghĩa đặc biệt hơn.

Từ một cách gọi thông thường, “Seleção” đã trở thành biểu tượng, đại diện cho một đội bóng giàu kỹ thuật, sáng tạo và thành công bậc nhất lịch sử.