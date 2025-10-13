Những khoảnh khắc Estevao

Ở tuổi 18, Estevao Willian đang đi qua những ngày tháng mà mỗi trận đấu đều hóa thành dấu mốc đáng nhớ.

Hôm 4/10, anh ghi bàn quyết định ở phút 90+5, giúp Chelsea hạ Liverpool 2-1 tại Stamford Bridge – kết quả khiến đội bóng của Arne Slot rơi vào chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Estevao sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool. Ảnh: Imago

Ngay sau đó, anh lập cú đúp vào lưới Hàn Quốc, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi hai bàn cho Brazil kể từ năm 1961.

Hai khoảnh khắc nối liền nhau vẽ nên hình bóng của một thế hệ mới – nơi sự sáng tạo Nam Mỹ gặp kỷ luật châu Âu, và nơi Estevao đang nổi lên như biểu tượng.

Nếu bàn thắng trước Liverpool giúp Chelsea sống lại niềm tin dưới thời Enzo Maresca, thì màn trình diễn trong màu áo Brazil lại khiến cả đất nước samba sững sờ.

Ở Seoul, bàn mở tỷ số của anh được dệt nên từ 16 đường chuyền qua chân 9 cầu thủ, một minh chứng cho thứ bóng đá tập thể mà “Canarinha” đang tái thiết dưới bàn tay Carlo Ancelotti.

Đó không còn là Brazil của những pha rê dắt cô độc, mà là tập thể của sự hài hòa, nơi cá nhân chỉ tỏa sáng khi biết hòa mình vào dòng chảy chung. Estevao hiểu điều đó sớm hơn cả Neymar.

So sánh là điều khó tránh. Neymar, ở tuổi 18, từng khiến cả thế giới ngả mũ bởi kỹ năng và sự ngẫu hứng.

Estevao từng bị gắn với “individualista” (chủ nghĩa cá nhân) khi còn thi đấu bóng đá trẻ. Điều đó hiện đã được cải thiện: ít biểu diễn hơn, nhiều kỷ luật hơn. Anh không tìm kiếm cú “samba” để phô diễn, mà để mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Trong khi Neymar vẫn đang vật lộn với chấn thương và chưa được Ancelotti triệu tập, Estevao dần chiếm lấy sự chú ý bằng phong cách riêng, bền bỉ, hiệu quả và cũng không thiếu sự ngẫu hứng.

Estevao ghi cú đúp lịch sử tại Hàn Quốc. Ảnh: Imago

Không chỉ Brazil, cả châu Âu cũng đang quan sát cách anh di chuyển – vừa nhẹ như đi trên cát ở bãi biển quê nhà, vừa chính xác như vẽ bằng compa.

Đe dọa vị trí Neymar

Hai người thầy người Italia đóng vai trò quyết định trong hành trình ấy. Enzo Maresca, với triết lý kiểm soát bóng chặt chẽ và cấu trúc chiến thuật gần như ám ảnh, giúp Estevao học cách chơi “vì tập thể trước, cho bản thân sau”, cũng như tăng khả năng pressing.

Ancelotti, với phong thái điềm tĩnh của một chiến lược gia đã đi qua mọi đỉnh cao, dạy anh sự kiên nhẫn – rằng tài năng chỉ nở rộ thật sự khi biết chờ đúng thời điểm.

Cả hai, theo cách riêng, đang biến một cậu bé tài hoa thành cầu thủ chuyên nghiệp trưởng thành trong suy nghĩ.

Ở Chelsea, Maresca tin rằng Estevao sẽ là trục sáng trong quá trình tái thiết. Cựu cầu thủ Palmeiras không chỉ là ngòi nổ bên cánh phải, mà còn là cầu nối giữa trung tuyến và hàng công – nơi mọi pha phối hợp đều có dấu giày của anh.

Estevao không chạy nhiều nhất, nhưng chạy đúng nhất. Anh không cần chạm bóng liên tục, nhưng mỗi lần chạm đều có ý nghĩa.

Trong phòng thay đồ, những cầu thủ đàn anh gọi anh là “thiên thần nhỏ” – không phải vì khuôn mặt trẻ thơ, mà vì cách anh khiến mọi người xung quanh tin vào điều tốt đẹp hơn.

Estevao đang tiến bộ vượt bậc với những ông thầy người Italia. Ảnh: Imago

Còn tại Brazil, người ta bắt đầu tự hỏi: nếu Estevao tiếp tục thế này, World Cup 2026 sẽ dành chỗ nào cho Neymar?

Câu hỏi ấy không phải sự phản bội, mà là minh chứng cho sự thay đổi của Canarinha sau thời gian khủng hoảng – nơi thế hệ mới muốn được nhìn nhận không chỉ bằng cái tên, mà bằng cách họ tôn trọng kỷ luật, tập thể và mục tiêu chung.

Hơn nữa, Neymar không còn trẻ nữa (sắp bước sang tuổi 34) và cũng chưa bao giờ có duyên với các kỳ World Cup.

Với Estevao, con đường phía trước vẫn còn dài. Nhưng trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi mọi thứ bị phóng đại và tiêu thụ quá nhanh, anh là ngoại lệ: một tài năng không vội lớn, nhưng đang trưởng thành từng giờ.

Các huyền thoại Zico, Romario hay Cafu đều khen ngợi bước tiến của Estevao. Chàng trai trẻ có biệt danh “Messinho” được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận gặp Nhật Bản (17h30 ngày 14/10).