Vinicius, Rodrygo và Eder Militao – dù trung vệ này hiện vẫn đang chấn thương – đều góp mặt trở lại cùng tuyển Brazil sau khi bỏ lỡ 2 trận gần nhất ở vòng loại World Cup 2026.

Tuy nhiên, Raphinha không có tên trong danh sách của Carlo Ancelotti do cần điều trị thêm ở Barcelona. Endrick tiếp tục nằm ngoài kế hoạch của Carlo Ancelotti, và đặc biệt là Neymar.

Neymar tiếp tục bị gạt khỏi đội hình Brazil. Ảnh: EFE

Đội tuyển Brazil sẽ đá hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Nhật Bản vào các ngày 10 và 14/10.

Vinicius từng vắng mặt ở đợt triệu tập trước: anh bị treo giò trận gặp Chile, còn ở trận thứ hai trên độ cao 4.100m tại Bolivia, Ancelotti đã không gọi Vini để tránh rủi ro.

Trong khi đó, Rodrygo bị gạch tên vì lý do chuyên môn, do ít được ra sân tại Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.

Một trong những sự vắng mặt lớn nhận được sự quan tâm của dư luận là Neymar. Ngôi sao của Santos tiếp tục không có tên, lần này vì chấn thương trong buổi tập hồi giữa tháng 9.

Trong đợt tập trung trước, Neymar công khai chỉ trích Ancelotti rằng anh bị loại đơn giản là quyết định kỹ thuật của HLV mà không phải chuyện thể lực.

Ngay sau tuyên bố, “Hoàng tử bóng đá” Brazil gặp phải chấn thương khác. Điều này cho thấy sự bất ổn về mặt thể chất của anh.

Danh sách Brazil đá giao hữu Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: CBF

Một số chuyên gia nhận định, sự thiếu ổn định của Neymar có thể khiến anh đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Các gương mặt khác cũng vắng mặt đáng chú ý gồm Alisson, Marquinhos và Alex Sandro.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) thông báo sẽ có một trận giao hữu vào tháng 11 tại London gặp một đội tuyển châu Phi.

Ngoài ra, còn một trận khác – nhiều khả năng ở Paris – cũng với đối thủ đến từ châu Phi. Đó có thể là cơ hội cho Neymar để ghi điểm trước World Cup 2026.