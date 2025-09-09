Chiến lược gia kỳ cựu Carlo Ancelotti đang dính tiếng xấu, qua danh sách triệu tập và dùng người ở tuyển Brazil trong kỳ FIFA Days tháng 9 này. Cụ thể, ông quyết định không gọi Vinicius, Rodrygo và Militao của Real Madrid, nhưng triệu tập trụ cột Barca – Raphinha.

HLV Ancelotti bị tố thiên vị Real Madrid, khi để các cầu thủ Vinicius, Rodrygo, Militao nghỉ ngơi trong đợt tập trung tháng 9 này của tuyển Brazil. Ảnh: B/R Football

Ở trận Brazil 3-0 Chile hôm 5/9, Ancelotti để Raphinha ra sân từ đầu và đến phút 79 mới thay bằng Richarlison (Tottenham). Có thông tin, ông tiếp tục điền tên chân sút Barca ở chuyến làm khách Bolivia vào 6h30 sáng mai (10/9, giờ VN).

Điều đáng nói, tuyển Brazil đã sớm vượt qua vòng loại World Cup 2026, nên các trận đấu trong đợt tập trung lần này chỉ mang tính thủ tục, có nghĩa cựu thuyền trưởng Real Madrid có thể thoải mái thử nghiệm với những gương mặt mới.

Tin tức Mundo loan đi khiến lãnh đạo lẫn CĐV bức xúc: “Trong khi Vinicius, Rodrygo và Militao đều được nghỉ ngơi ở Real Madrid, Ancelotti đã quyết định để Raphinha xuất phát cùng tuyển Brazil đấu Bolivia, ở độ cao 4.100m so với mực nước biển”. Tờ này còn nhấn mạnh: “Ông ấy sẽ tung ra đội hình dự bị, nhưng Raphinha vẫn đá chính”.

Tuy nhiên, ông lại nhiệt tình sử dụng trụ cột Raphinha của Barca, dù Brazil đã sớm giành vé dự World Cup 2026. Ảnh: FCB

Không chấp nhận Ancelotti thiên vị đội bóng cũ Real Madrid, ‘chơi xấu’ Barca có thể khiến họ gặp khó ở La Liga và Champions League khi trụ cột bị bào mòn sức, đối thủ thì không, giám đốc thể thao Deco lập tức gọi điện cho LĐBĐ Brazil, yêu cầu sự công bằng.

Vốn có mối quan hệ tốt với các quan chức LĐBĐ Brazil nên trong cuộc nói chuyện, Deco phản ứng gắt: không thể đối xử bất công, bào sức của Raphinha như vậy, khi các trận đấu kỳ FIFA Days này của vũ khúc Samba chỉ mang tính thủ tục. Quan chức Barca gửi thông điệp rất rõ ràng: HLV Ancelotti phải xem lại!

Không biết có phải bởi phản ứng mạnh của Barca, theo tin mới nhất từ Diario AS, Raphinha sẽ được nghỉ ngơi ở trận Brazil làm khách Bolivia.

Ở mùa giải La Liga năm nay, trận lượt đi Siêu kinh điển giữa Real Madrid vs Barca sẽ diễn ra vào 26/10.