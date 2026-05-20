Tên gọi này gắn liền với hình ảnh quốc gia và được sử dụng rộng rãi trong truyền thông cũng như người hâm mộ.

Quinas là biểu tượng năm chiếc khiên nhỏ trên quốc huy Bồ Đào Nha

Biệt danh phổ biến và mang tính biểu tượng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha là Seleção das Quinas.

1. Biệt danh của đội tuyển Bồ Đào Nha là gì?

Khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sử dụng biểu tượng này trên logo, biệt danh Seleção das Quinas cũng ra đời và trở thành cách gọi quen thuộc của đội tuyển quốc gia.

Theo lịch sử, biểu tượng này xuất hiện từ thời vua Afonso I, sau chiến thắng trước quân Moor vào thế kỷ 12. Năm chiếc khiên tượng trưng cho năm vị vua bị đánh bại, đồng thời thể hiện sức mạnh và tinh thần chiến đấu của dân tộc Bồ Đào Nha.

Biệt danh này bắt nguồn từ quốc huy Bồ Đào Nha, nơi có hình ảnh năm tấm khiên nhỏ (quinas) xếp thành hình chữ thập.

Trong bóng đá hiện đại, biệt danh này gắn liền với những thế hệ cầu thủ tài năng, đặc biệt là Cristiano Ronaldo – người đã đưa đội tuyển lên đỉnh cao với chức vô địch Euro 2016.

Biểu tượng Quinas không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn phản ánh tinh thần bóng đá của Bồ Đào Nha:

4. Các biệt danh khác của đội tuyển Bồ Đào Nha

A Seleção – cách gọi đơn giản nhưng phổ biến

Ngoài Seleção das Quinas, đội tuyển Bồ Đào Nha còn được gọi đơn giản là A Seleção (Đội tuyển). Đây là cách gọi quen thuộc trong nước, mang tính ngắn gọn và dễ sử dụng.

Đội bóng áo bã trầu – biệt danh theo màu sắc

Trong một số ngữ cảnh, đội tuyển Bồ Đào Nha còn được gọi là “Đội bóng áo bã trầu”, dựa trên màu đỏ đặc trưng của trang phục thi đấu.

Màu đỏ này tượng trưng cho nhiệt huyết, đam mê và tinh thần thi đấu máu lửa – đặc điểm nổi bật của bóng đá Bồ Đào Nha.

Thế hệ vàng Bồ Đào Nha – biệt danh theo thời kỳ

Ở từng giai đoạn, đội tuyển Bồ Đào Nha còn được gọi theo thế hệ cầu thủ, nổi bật nhất là “Thế hệ vàng” với những cái tên như Luis Figo hay sau này là thời kỳ của Cristiano Ronaldo.

Dù không phải biệt danh chính thức, nhưng cách gọi này phản ánh sức mạnh của đội tuyển trong từng thời kỳ lịch sử.