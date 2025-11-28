U17 Áo lựa chọn pressing tầm cao ngay từ những giây đầu tiên, nhưng U17 Bồ Đào Nha nhanh chóng hóa giải và nắm quyền kiểm soát trận đấu.

Cabral, Mide và Duarte Cunha liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo nên pha bóng nguy hiểm ở phút thứ 3 và thậm chí đưa được bóng vào lưới ở phút 13, nhưng bị từ chối vì va chạm với thủ môn Posch.

Sức ép của hàng công từng ghi 22 bàn tại giải cuối cùng cũng khiến hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất giải của U17 Áo - chỉ thủng lưới 1 bàn trước chung kết - phải sụp đổ.

Phút 32, Duarte Cunha phối hợp mượt mà với Mide trước khi căng ngang để Anisio Cabral dễ dàng đệm bóng mở tỷ số. VAR vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Sang hiệp hai, U17 Áo nỗ lực cầm bóng nhiều hơn và tạo ra điểm nhấn với cú đá phạt của Deshishku ở phút 48, nhưng Cunha đã cảnh giác. Cao trào đến ở phút 85 khi Frauscher sút trúng cột dọc, suýt khiến thế trận đảo chiều.

Dù vậy, U17 Bồ Đào Nha đã bảo toàn lợi thế để đăng quang U17 World Cup lần đầu tiên. Danh hiệu lịch sử này cũng đưa bóng đá Bồ Đào Nha trở lại đỉnh cao trẻ thế giới sau 34 năm chờ đợi.