Tiền đạo của Al-Nassr bị đuổi khỏi sân vì hành vi thô bạo với Dara O'Shea, ở trận đấu áp chót vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ban đầu, Ronaldo chỉ bị trọng tài Glenn Nyberg phạt thẻ vàng cảnh cáo, nhưng người giám sát phòng VAR đề nghị xem lại đoạn băng quay chậm tình huống.

Ronaldo thúc cùi chỏ vào phần lưng O'Shea - Ảnh: SunSport

Sau khi kiểm tra đoạn ghi hình, trọng tài Nyberg cho rằng, CR7 đã thúc cùi chỏ vào phần lưng hậu vệ người Ailen.

Thế nên, ông hủy tấm thẻ vàng và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Cristiano Ronaldo. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tham vọng chinh phục World Cup vào năm sau của đội bóng trên bán đảo Iberia.

Do Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực, án treo giò có thể tăng lên thành 3 trận, khiến anh lỡ hẹn hai trận đầu vòng bảng tại ngày hội World Cup 2026.

Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho hay, Liên đoàn bóng đá nước này (FPF) đang chuẩn bị gửi đơn khiếu nại lên Fifa để đảm bảo Ronaldo chỉ bị cấm thi đấu một trận.

Điều đó đồng nghĩa, CR7 chỉ chịu hình phạt tối thiểu và án treo giò được thực hiện trong trận gặp Armenia vừa qua (Bồ Đào Nha thắng 9-1).

Ronaldo hy vọng được giảm án - Ảnh: SunSport

Kết quả là Ronaldo sẽ bước vào World Cup 2026 với tinh thần thoải mái và sẵn sàng chơi trận mở màn.

Chủ tịch FPF - Pedro Proenca sẽ trình bày lập luận và biện hộ cho Ronaldo dựa trên 3 mục.

Một là bầu không khí thù địch được tạo ra ở Dublin, với những lời phát biểu khiêu khích của HLV Heimir Hallgrímsson trước khi cuộc đấu diễn ra.

Người ta cũng cho rằng, Ronaldo đã sập bẫy gây hấn của O'Shea khi bị tóm người trước, dẫn đến phản ứng mạnh tiếp theo.

Cuối cùng là Ronaldo sở hữu lý lịch "sạch" trong màu áo ĐTQG. Đây mới là lần đầu tiên anh bị đuổi khỏi sân qua 225 lần khoác áo Bồ Đào Nha.