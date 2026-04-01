Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng gờm khi giành chiến thắng 2-0 trước Mỹ trong trận giao hữu quốc tế ráng 1/4, theo giờ Việt Nam. Đáng nói, đội bóng châu Âu không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, nhưng vẫn thi đấu thuyết phục.

Trong ngày đeo băng đội trưởng, Bruno Fernandes trở thành điểm sáng lớn nhất. Tiền vệ thuộc biên chế MU điều tiết lối chơi linh hoạt và trực tiếp tạo dấu ấn với hai đường kiến tạo.

Bruno Fernandes kiến tạo cho Trincao mở tỷ số - Ảnh: SDP

Phút 36, từ pha phối hợp mạch lạc, Bruno Fernandes tung đường chuyền chuẩn xác để Francisco Trincao dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Bàn thắng giúp đội khách kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần còn lại của hiệp một.

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép. Phút 59, Joao Felix – cầu thủ vào sân từ ghế dự bị tận dụng tốt cơ hội sau đường chuyền tinh tế của Bruno Fernandes để nhân đôi cách biệt.

Bruno Fernandes sau đó tạo cơ hội để Joao Felix ấn định chiến thắng - Ảnh: SDP

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ không thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Những nỗ lực tấn công của đại diện đồng chủ nhà World Cup 2026 đều thiếu sự sắc bén.

Chiến thắng này cho thấy chiều sâu đội hình và bản lĩnh của Bồ Đào Nha, ngay cả khi không có ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo.