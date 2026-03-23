Nền tảng cư dân ổn định mở ra dư địa khai thác dài hạn

Khu Tây TP.HCM đang định hình là cực tăng trưởng mới của “siêu đô thị” TP.HCM, nhờ lợi thế quỹ đất lớn, mặt bằng giá còn dư địa và đặc biệt là đà hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng. Hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành hay trục kết nối liên tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm.

Sự cân bằng giữa khoảng cách - chi phí - chất lượng sống đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển, đưa khu Tây trở thành lựa chọn ưu tiên cho cả dòng vốn đầu tư lẫn nhu cầu an cư dài hạn.

Hạ tầng khu Tây TP.HCM ngày càng hoàn thiện

Trên nền tảng đó, khu vực này tiếp tục được “kích hoạt” bởi động lực phát triển mới, nổi bật là làn sóng mở rộng khu công nghiệp và sự hình thành các trung tâm dịch vụ quy mô lớn. Theo quy hoạch đến năm 2030, Long An (cũ) dự kiến nâng số lượng khu công nghiệp từ 20 lên 51 khu, cùng 72 cụm công nghiệp, kéo theo sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI và nhu cầu nhân sự chất lượng cao như chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, quản lý cấp cao…

Song song, Cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên quy mô hơn 74ha tại xã Tân Nhựt - đóng vai trò trung tâm y tế trọng điểm phía Tây TP.HCM, được kỳ vọng trở thành trung tâm y tế hàng đầu Đông Nam Á, đang thu hút đội ngũ y bác sĩ, giảng viên và chuyên gia y tế đến làm việc lâu dài. Đây là tệp khách hàng tri thức, thu nhập cao có nhu cầu an cư, thuê căn hộ chất lượng, gần nơi làm việc.

Tổng hòa các yếu tố trên, khu Tây TP.HCM đang hình thành một hệ sinh thái sống - làm việc - học tập - chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh, đón đầu làn sóng “giãn dân”. Chính sự hội tụ này sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng dịch chuyển của nhóm cư dân chất lượng cao, qua đó tạo lực đẩy bền vững cho thị trường căn hộ ở và cho thuê, thúc đẩy giá trị gia tăng cho thị trường BĐS trong thời gian tới.

Chuẩn sống “resort living” - yếu tố giúp Solaria Rise hút cư dân chất lượng

Tọa lạc ngay “trái tim” Waterpoint - đại đô thị tích hợp với quy mô 355ha phía Tây TP.HCM, Solaria Rise đang đón đầu làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, quản lý cấp cao, giới tri thức… đồng thời thiết lập chuẩn sống “resort living” hiếm có, tạo nền tảng cho khả năng khai thác cho thuê và an cư dài hạn.

Lợi thế của Solaria Rise đến từ việc thừa hưởng không gian sinh thái đặc trưng của Waterpoint, với hệ thống công viên, kênh đào và mặt nước được quy hoạch đan xen. Hệ sinh thái cây bản địa, từ tán cây cho bóng mát đến thảm cỏ, bụi hoa rực rỡ, được sắp xếp hài hòa quanh các tuyến phố, công viên và quảng trường đóng vai trò như một “liệu pháp xanh”, giúp cư dân thanh lọc và cân bằng thân - tâm - trí.

Cộng hưởng với đó, hệ tiện ích tích hợp đa lớp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt thường nhật, từ làm việc, học tập, mua sắm đến giải trí. Không gian sống tiện nghi được chăm chút từ điều nhỏ nhất với hệ thống quan trắc không khí, xe điện nội khu hay các tuyến bus kết nối về trung tâm TP.HCM... Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sống hàng ngày, mà còn phù hợp với xu hướng ưu tiên sự tiện nghi và lối sống xanh của giới tri thức hiện đại.

Bên cạnh đó, yếu tố vận hành và cộng đồng cư dân cũng là điểm cộng lớn. Môi trường sống được quản lý bài bản, đảm bảo an ninh, cùng cộng đồng cư dân tương đồng về tiêu chuẩn và giá trị sống chính là nền tảng để giữ chân nhóm khách thuê cao cấp.

Dữ liệu từ Savills cho thấy, mặt bằng giá thuê trong phân khúc căn hộ dịch vụ có xu hướng duy trì ổn định và tăng theo thời gian, đặc biệt là dự án chất lượng cao, được vận hành và quản lý bài bản bởi đơn vị uy tín; duy trì công suất lấp đầy 80-86% (năm 2025) nhờ nhu cầu ổn định từ chuyên gia và lực lượng lao động quốc tế.

Với mức giá từ 1,9 tỷ đồng/căn 1PN + 1 cùng chính sách thanh toán linh hoạt, dự án được nhiều nhà đầu tư đánh giá là “điểm rơi” hợp lý để đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao về khu Tây TP.HCM. Đặc biệt, Solaria Rise đang triển khai chương trình “Mua chung ưu đãi phi mã” áp dụng mức chiết khấu lên đến 3% khi số lượng giao dịch tại sự kiện mở bán đạt từ 6 sản phẩm trở lên, cùng chương trình khách hàng thân thiết “Nam Long Club” (áp dụng cho khách hàng từng sở hữu BĐS của Nam Long) với mức chiết khấu lên đến 2% (tùy hạng thẻ).

(Nguồn: Nam Long)