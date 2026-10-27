Thông qua chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit Việt Nam mang đến người lao động một điểm tựa tài chính, góp phần gỡ áp lực chi tiêu, chủ động chăm lo cho gia đình trước mùa giáp hạt.

Nhịp mưu sinh dưới tán rừng

Hơn 30 năm gắn bó cùng rừng cao su để vun vén cuộc sống đầy đủ cho các con, chị Thủy không còn xa lạ với những biến động trong chi tiêu mỗi lần mùa vụ bị ảnh hưởng.

Giữa không gian tĩnh mịch của cánh rừng cao su, ngày làm việc của chị Phạm Thị Thúy Thủy bắt đầu từ lúc nửa đêm cho đến sáng. Đeo chiếc đèn pin nhỏ, sẵn trên tay dụng cụ chuyên dụng, chị đi kiểm tra từng thân cây theo nhịp đã thành thói quen. Đôi bàn tay chị đặt lưỡi dao chuẩn xác, khéo léo “móc mắt cá”, vuốt vuông góc từng đường cạo mỏng để dòng nhựa trắng chảy vào chén hứng.

Công tác thu hoạch của chị Thủy đòi hỏi tính chính xác trong từng thao tác.

Chị Thủy chia sẻ, chị phải đi từ 1 - 4 giờ sáng thì cây mới nhiều mủ. Nếu cạo lúc nắng lên sẽ không còn nhiều. Sau vài tiếng chờ dòng nhựa ngưng chảy, chị lại xách thùng đi trút tô mủ, gom đủ để kịp mang ra điểm thu mua cho thương lái. Xong việc ở vườn, chị ghé chợ chuẩn bị bữa cơm cho hai cô con gái đang tuổi ăn học.

Cứ thế trong nhiều năm qua, người mẹ ấy gánh vác nếp nhà, đưa đón con đi học, chăm chút mâm cơm gia đình rồi lại tranh thủ chợp mắt vài tiếng trước khi bắt đầu ca thu hoạch.

"Cực xỉu luôn! Nhưng cái nghề của mình thì mình phải làm thôi. Lo cho hai đứa được học hành tới nơi tới chốn là niềm tin lớn nhất trong cuộc sống của tôi", chị Thủy tâm sự.

Bài toán cân đối chi tiêu trước mùa giáp hạt

Gắn bó với 400 gốc cao su trong hơn ba thập kỷ, chị Thủy hiểu rõ tính chất bấp bênh của nghề. Dòng thu nhập từ mủ phụ thuộc phần nhiều vào thời tiết, thiên nhiên, và tính chất mùa vụ.

Chị Thủy cho biết: "Nghề này mỗi năm chỉ khai thác được khoảng sáu tháng, nhưng gặp trời mưa gió thì chỉ được một nửa tiền so với khi nắng ráo, còn mấy tháng rụng lá là phải ngưng cạo. Thu nhập trồi sụt nên mình lúc nào cũng phải chắt bóp, gói ghém”.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề cạo mủ cao su, chị Thuỷ (phải) hiểu rõ thu nhập phụ thuộc nhiều vào mưa nắng.

Trong khi nguồn thu có những “khoảng trống”, các khoản chi tiêu như tiền đi chợ cơm nước, phí sinh hoạt và học phí của con các con vẫn cần đúng hẹn. Với người mẹ đang gánh vác kinh tế gia đình, việc duy trì nhịp sống đủ đầy cho các con là bài toán cần sự chủ động dự trù.

Điểm tựa tài chính đồng hành cùng gia đình

Hiểu rằng việc sắp xếp chi tiêu sẽ bớt đi nhọc nhằn, chị Thủy đã tiếp cận giải pháp vay tiền mặt từ Home Credit qua lời giới thiệu của một người bạn. Khoản hỗ trợ này đóng vai trò nguồn tiếp ứng kịp thời, giúp chị trang trải các khoản phí và đủ lo chu toàn cho các con trước mùa mủ cao su mới.

Không chỉ giúp tháo gỡ áp lực chi tiêu, sự đồng hành của Home Credit còn mang lại sự thuận tiện cho một người có nhịp sinh hoạt đặc thù như chị.

"Giờ giấc của tôi ngược với mọi người, đêm đi cạo mủ, ngày về mệt nên tôi ngại nhất việc thủ tục rắc rối. May mà bên Home Credit thủ tục đơn giản, chỉ cần hồ sơ cơ bản là làm xong trong vòng 15 phút. Thông tin lãi suất, mỗi tháng phải trả bao nhiêu đều rõ ràng, minh bạch nên tôi rất yên tâm," chị Thủy chia sẻ.

Với những kế hoạch cần thêm một nguồn tài chính linh hoạt giống như chị, giải pháp vay tiền mặt của Home Credit đảm bảo sự phù hợp với hạn mức từ 3 - 250 triệu đồng, có thể hoàn tất quy trình trực tuyến với lãi suất từ 0,75%/tháng và nhận tiền trong 10 phút. Qua đó, giải pháp tài chính phù hợp và kịp thời giúp khách hàng có thể xử lý nhu cầu chi tiêu trước mắt và vững tâm theo đuổi những mục tiêu trong cuộc sống.

Nhờ sự trợ lực đúng lúc, đôi bàn tay chị Thủy (giữa) bớt đi phần nào trăn trở trong hành trình nuôi chăm lo cho giấc mơ của các con.

Hình ảnh đôi bàn tay của chị Thủy là một câu chuyện chân thực trong chuỗi video "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực" được thực hiện bởi Home Credit Việt Nam. Chuỗi video tôn vinh bàn tay lao động và những con người miệt mài làm việc để vun vén cho tổ ấm của mình. Sự thấu hiểu nhu cầu và những nỗ lực trong cuộc sống hằng ngày của người lao động là cách Home Credit hiện thực hóa định vị “Tài chính số tận tâm”.

Home Credit là công ty tài chính tiêu dùng nằm trong top tại thị trường Việt Nam, phục vụ hơn 18 triệu khách hàng trên toàn quốc trong suốt 18 năm qua. Với đội ngũ nhân viên tận tâm gồm 6.700 người, công ty cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tài chính số và trao quyền cho người dân thông qua các sản phẩm tài chính sáng tạo, công nghệ tiên tiến, lấy khách hàng làm trọng tâm và cho vay có trách nhiệm. Thông qua chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit tiếp tục lan tỏa thông điệp đồng hành cùng những nỗ lực bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày. Đây cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa định hướng “Tài Chính Số Tận Tâm”, cam kết thấu hiểu khách hàng, mang đến các giải pháp tài chính cá nhân hóa, dễ tiếp cận và có trách nhiệm, góp phần giúp người dùng chủ động hiện thực hóa những kế hoạch quan trọng của mình. Website: https://hcvn.app/testimonial-vietnamnet

(Nguồn: Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam)