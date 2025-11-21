Ông T.V.C (55 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, khó thở, mệt lả và tụt huyết áp. Hai ngày trước, ông C. xuất hiện cơn đau thượng vị lan ra sau lưng, sốt và khó thở tăng dần. Khi tiếp nhận, ê-kíp ghi nhận bệnh nhân sốt cao, tím tái, thở nhanh, huyết áp rất thấp và có dấu hiệu suy hô hấp cấp.

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc kéo dài. Tuy nhiên, ông C. lại thích uống rượu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân ở tình trạng nguy cấp suy đa tạng tiến triển. Các bác sĩ đã chỉ định thở máy xâm nhập, bù dịch tích cực, duy trì hai vận mạch liều cao, dùng kháng sinh phổ rộng và thực hiện lọc máu liên tục.

Sau gần 3 ngày lọc máu và chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, huyết động ổn định, ngừng lọc máu, từng bước cai máy thở.

Những ngày tiếp theo, các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường, bệnh nhân hết sốt, huyết áp duy trì ổn định, bụng mềm và ăn uống tốt hơn và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, việc lạm dụng rượu bia được xác định là nguyên nhân của 70% trường hợp viêm tụy mạn tính. Bệnh thường khởi phát đột ngột, tiến triển nhanh trong thời gian ngắn và có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Các triệu chứng có thể xuất hiện từ nhẹ đến rất nghiêm trọng.

Những dấu hiệu thường gặp gồm:

- Đau bụng dữ dội, cơn đau thường bắt đầu ở vùng thượng vị (trên rốn), lan lên ngực, sang hai bên mạn sườn rồi xuyên ra sau lưng. Ở những người uống nhiều rượu bia, cơn đau có thể kéo dài nhiều giờ và tăng mạnh sau ăn, đặc biệt khi dùng thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc bữa ăn quá thịnh soạn.

- Sốt, đầy hơi, buồn nôn và nôn, rối loạn tiêu hóa.

- Nhịp tim tăng nhanh, cảm giác mệt lả.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, đặc biệt là đau bụng dữ dội kèm nôn nhiều hoặc khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

