Bà N.T.L (52 tuổi, ở phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) ăn yến chưng với táo đỏ và vô tình nuốt hạt táo. Sau ăn khoảng 1 giờ, bà xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Văn - Khoa Nội tiêu hóa cho biết, kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện có dị vật đâm một phần vào thành dạ dày. Các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định nội soi dạ dày gắp dị vật là hạt táo dài khoảng 3cm, nhọn 2 đầu, 1 đầu đâm vào thành dạ dày.

Bác sĩ Văn cho biết, dị vật dạng hạt cứng, có đầu nhọn như hạt táo đỏ, xương cá… khi đi vào đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì dễ mắc lại và đâm xuyên thành ống tiêu hóa. Dị vật đâm vào thành dạ dày có thể gây ra tổn thương niêm mạc, viêm loét, áp xe thành dạ dày, thậm chí thủng dạ dày nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Qua các trường hợp như vậy, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân nên tập thói quen ăn uống chậm rãi, nhai kỹ, đặc biệt cẩn trọng khi ăn những thực phẩm có hạt cứng hoặc xương.

Khi không may nuốt phải các dị vật sắc nhọn không nên chủ quan cho rằng dị vật sẽ dễ dàng được đào thải ra ngoài mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được nội soi can thiệp gắp dị vật kịp thời, tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

