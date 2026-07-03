Theo HĐXX, trong vụ án này, ông Lê Anh Phương giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội; Nguyễn Văn Vinh là người giúp sức.

Theo cáo trạng, năm 2021, khi còn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế, ông Lê Anh Phương biết học viên cao học phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1 mới đủ điều kiện tốt nghiệp. Do nhà trường không có chức năng cấp chứng chỉ, ông Phương thống nhất với Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) tổ chức ôn và thi cho học viên.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế Lê Anh Phương (trái) tại phiên tòa ngày 3/7. Bị cáo bị tuyên 13 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Ngọc Minh

Theo quy định, học phí ôn và thi là 4,9 triệu đồng mỗi học viên, trong đó đơn vị chủ trì được trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, ông Phương không đưa nội dung này ra tập thể lãnh đạo nhà trường xem xét mà chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh soạn thảo thông báo, tự ý nâng mức thu lên 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn quy định 2,6 triệu đồng.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2021, Nguyễn Văn Vinh cùng các chuyên viên soạn thảo hai thông báo để ông Phương ký ban hành. Tin tưởng thông báo của nhà trường, 1.050 học viên cao học các khóa K29 và K30 đã nộp tổng cộng 7,875 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi thanh toán hơn 5,145 tỷ đồng cho Trường Đại học Ngoại ngữ, số tiền chênh lệch còn hơn 2,7 tỷ đồng. Cộng với hơn 1,1 tỷ đồng là khoản kinh phí hỗ trợ được trích lại, tổng số tiền bị quản lý trái quy định lên tới hơn 3,89 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi hợp lệ hơn 759 triệu đồng, số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 3,1 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỷ đồng, còn Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ông Lê Anh Phương và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt; Nguyễn Văn Vinh nộp 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ hơn 624 triệu đồng do những người liên quan giao nộp.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục và làm mất niềm tin của người học. Từ đó, tòa tuyên phạt ông Lê Anh Phương 13 năm tù và Nguyễn Văn Vinh 6 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".