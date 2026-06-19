Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội Nhận hối lộ: Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị (QLTTXDĐT) quận Hoàng Mai cũ) 7 năm 9 tháng tù; Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ) 7 năm 6 tháng tù; Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ) 7 năm tù.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội QLTTXDĐT quận Hoàng Mai cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội QLTTXDĐT quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội QLTTXDĐT quận Hoàng Mai cũ) nhận mức án từ 30 - 36 tháng tù treo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HN

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2024 - 3/2025, các bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác, nhận hối lộ của nhiều hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Thanh Trì).

Trong đó, bị cáo Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; Diêm nhận 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận 650 triệu đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng; Sự nhận 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thủy nhận 350 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng.

Một trong số các vụ nhận hối lộ được làm rõ như sau: Vào tháng 7/2024, bà Mai Thị C. (ở phường Hoàng Liệt cũ) được em gái ủy quyền quản lý, xây dựng, sửa chữa căn nhà liền kề ở ngõ 79, phố Thanh Đàm, do Công ty Hoàng Hà làm chủ đầu tư.

Tháng 8/2024, thông qua giới thiệu của Nhã, bà C. đến trụ sở UBND phường Thanh Trì cũ gặp Tùng (Chủ tịch phường) và Diêm (Phó Chủ tịch phường) để xin xây căn nhà trên lên 5 tầng. Sau đó, bà C. được Diêm hướng dẫn nộp hồ sơ cho Quân để được giải quyết.

Đến đầu tháng 9/2024, Diêm yêu cầu bà C. chi 100 triệu đồng nếu muốn xây nhà lên 5 tầng. Bà C. đã chuyển số tiền theo yêu cầu cho Diêm tại phòng làm việc. Diêm chia số tiền này cho Quân, Tùng, Nhã, Thủy và Sự.

Đến ngày 26/11/2024, tổ công tác của UBND phường kiểm tra, phát hiện nhà bà C. và một số hộ dân vi phạm trật tự xây dựng. Các chủ nhà được yêu cầu dừng thi công xây dựng.

Tối 19/12/2024, bà C. gặp các chủ nhà khác để cùng thống nhất góp 100 triệu đồng đưa cho Diêm xin “tạo điều kiện” tiếp tục xây dựng. Sáng hôm sau, bà C. mang phong bì đựng 100 triệu đồng đến UBND phường gặp Diêm và đề đạt nguyện vọng.

Đến tháng 1/2025, bà C. tiếp tục nhờ người đưa đến nhà Nhã, đưa 100 triệu đồng và đề đạt nguyện vọng được tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Hà tiếp tục thực hiện dự án bể bơi, sân tennis, hoàn thiện các căn 6, 13, 38, 40. Nhã nhận số tiền trên rồi đưa cho Quân giữ.