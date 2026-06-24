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Ngày 24/6, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam một số đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Đây là những đối tượng đứng sau, tiếp tay đắc lực cho các nhóm người nước ngoài lập "công xưởng" lừa đảo quốc tế.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992), Phạm Thanh Sơn (SN 2000) và Trương Thị Bích Trâm (SN 2004).

Đối tượng Nguyễn Hồng Thảo Nhi. Ảnh: CACC

Vào giữa tháng 6, lực lượng Công an TPHCM kiểm tra một căn nhà ở đường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Tại hiện trường, công an phát hiện có nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua điều tra, công an làm rõ Nguyễn Hồng Thảo Nhi là người trực tiếp thuê căn nhà trên, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người Trung Quốc. Dù biết rõ các đối tượng không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tay để hưởng lợi bất chính.

Trước đó, ngày 8/6, lực lượng công an đã đột kích vào khách sạn Emerald Gold, phường Bình Dương, phát hiện 83 người Trung Quốc lưu trú. Trong đó, công an xác định có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh. Nhóm này đã thiết lập "công xưởng" lừa đảo quốc tế nhưng chưa kịp vận hành thì bị triệt phá.

Đối tượng Phạm Thanh Sơn. Ảnh: CACC

Trong vụ việc này, công an làm rõ Phạm Thanh Sơn cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.

Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định; thậm chí biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho ẩn náu.

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện Trương Thị Bích Trâm có hành vi giúp sức tích cực cho các nhóm đối tượng người nước ngoài ẩn náu tại TPHCM.

Đối tượng Trương Thị Bích Trâm. Ảnh: CACC

Cụ thể, Trâm nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ chung cư trên địa bàn TPHCM để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trâm thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Các đối tượng này khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Từ tháng 5/2026 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, trong đó có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà. Mở rộng điều tra các vụ án trên, Công an TPHCM còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép.