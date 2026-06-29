Khánh Hòa:

Ngày 29/6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tại xã Phước Dinh.

4 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Ảnh: N.X

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, công chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phước Dinh); Hán Tấn Vĩnh An (SN 1977, công chức Phòng Kinh tế UBND xã Phước Hà), Trần Huỳnh Kiến Trúc (SN 1975, công chức Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa) và Đỗ Ngọc Quang (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VT Anh Quân) để điều tra về tội danh trên.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện trong quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 xuất hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để trục lợi.

Các hành vi được phát hiện gồm lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý để hợp thức hóa hồ sơ, thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên nhằm hưởng tiền bồi thường trái quy định.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn có dấu hiệu thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ không đúng quy định.

Trước tính chất vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh làm rõ.

Theo cơ quan công an, việc phát hiện, đấu tranh kịp thời vụ án đã ngăn chặn nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước ước tính hàng nghìn tỷ đồng.