Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tham dự lễ viếng có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa 16.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Kỳ họp thứ nhất diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo; trong nước đứng trước đồng thời cả thời cơ và thách thức, nhất là yêu cầu duy trì đà tăng trưởng cao, bảo đảm ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng, tính bền vững của phát triển.

Trong bối cảnh đó, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ theo thông lệ của một nhiệm kỳ mới mà còn ở vai trò định hình nền tảng thể chế, tổ chức và phương thức hành động cho cả giai đoạn 5 năm tới.