Theo báo Nation, chỉ trong 3 ngày, lượng mưa trút xuống một số khu vực ở Thái Lan đã đạt 630mm, phá vỡ kỷ lục của năm 2010.

Trung tâm Vận hành nước thông minh (SWOC) thuộc RID giải thích, lũ lụt nghiêm trọng trên khắp miền nam Thái Lan kể từ ngày 19/11 là do ảnh hưởng kết hợp của rãnh gió mùa mạnh và một vùng áp thấp bao phủ các khu vực phía nam. Điều này đã gây ra mưa to đến rất to từ Chumphon trở xuống, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng ở 10 tỉnh gồm Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Satun, Songkhla, Phatthalung, Trang, Narathiwat, Pattani và Yala.

Tỉnh Songkhla đã hứng chịu lượng mưa lớn trên tất cả các khu vực, trong đó Hat Yai ghi nhận lượng mưa cao nhất vào ngày 21/11 là 335mm, đánh dấu lượng mưa trong một ngày lớn nhất trong 300 năm. Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày từ ngày 19 - 21/11 đạt 630mm, vượt qua trận lũ lịch sử năm 2010 ở Hat Yai, với lượng mưa ghi nhận là 428mm trong cùng kỳ.

Lũ lụt ở thành phố Hat Yai có mực nước dao động từ 0,5 - 2,5m.

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation