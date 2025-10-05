Đoạn video do Tân Hoa Xã đăng tải trên mạng xã hội Weibo cho thấy, người dân sinh sống tại thành phố Văn Xương ở phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc sáng 5/10 đã chứng kiến cảnh sóng biển tràn vào bờ, gây ngập lụt ở một số khu vực ven biển và nhiều nhà dân.

Sóng biển tràn bờ gây lụt lội tại thành phố Văn Xương ở Hải Nam, Trung Quốc. Video: THX/Weibo

Theo mô tả từ một số người dân địa phương, cảnh tượng trên “tương tự những gì cơn bão Rammasun gây ra ở Văn Xương 11 năm trước”.

Tờ The Paper của Trung Quốc cho hay, cơ quan khí tượng ở Hải Nam hôm 4/10 đã cảnh báo về các con sóng cao đến 1,8m sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực phía bắc và đông bắc hòn đảo này, đồng thời nâng mức cảnh báo đỏ, tức mức cao nhất, ở các thành phố Hải Khẩu và Văn Xương.

Hiện các cơ quan chức năng đảo Hải Nam chưa đưa ra số liệu thiệt hại do ảnh hưởng của bão Matmo gây ra.