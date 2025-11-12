Lũ nhấn chìm thôn Minh Lợi ở huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc). Video: Hualien Speedy News

Trang Hualien Speedy News dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) ngày 12/11 cho biết, từ đầu tuần này, hoàn lưu của bão Fung-Wong kết hợp với ảnh hưởng từ gió mùa đông bắc đã gây ra tình trạng mưa lớn kéo dài tại huyện Hoa Liên, khiến nước sông Mã Thái An chảy qua nơi đây tràn bờ và gây lũ lụt cho nhiều khu vực.

Ảnh: Hualien Speedy News

Báo cáo sơ bộ của các quan chức huyện Hoa Liên cho hay, nước lũ đã nhấn chìm hơn 103,5 hecta đất, trong đó có 86 hecta đất nông nghiệp. Do người dân sống ở những khu vực bị ảnh hưởng vì thiên tai đã được sơ tán kịp thời, nên lũ lụt đến nay chưa gây thương vong về người.

Dựa trên những hình ảnh do các kênh truyền thông của Đài Loan công bố hôm nay (12/11), nước lũ đã nhấn chìm nhiều công trình công cộng và nhà dân tại thôn Minh Lợi ở huyện Hoa Liên.

Theo Cơ quan khí tượng trung ương Đài Loan, bão Fung-Wong sẽ đổ bộ vào khu vực huyện Bình Đông thuộc cực nam đảo này trong tối 12/11.

Ảnh: Hualien Speedy News