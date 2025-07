Tối 19/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến mưa giông xảy ra trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong chiều cùng ngày.

Theo đó, chiều 19/7/2025, ở khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện mưa giông diện rộng, nhiều nơi có giông mạnh, lốc xoáy và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Một số nơi có gió giật mạnh như: trạm Cửa Ông (Quảng Ninh) 16m/s (cấp 7), trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) 26m/s (cấp 10), trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) giật 18m/s (cấp 8);…

Cũng chiều nay, vị trí tâm bão số 3 cách vịnh Hạ Long trên 1.000km về phía Đông, hoàn lưu bão khoảng 200-300km (tính từ tâm bão). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12 và chưa ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ.

Tối 19/7, công tác cứu hộ vụ lật tàu du lịch do giông lốc trên vịnh Hạ Long vẫn được các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Ảnh: Phạm Công

Các chuyên gia khí tượng lý giải, nguyên nhân của hiện tượng mưa giông mạnh chiều nay ở Bắc Bộ và vịnh Bắc Bộ là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với điều kiện nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ tăng cao trong 3 ngày qua.

Những yếu tố này khiến dòng thăng mạnh trong điều kiện bất ổn định của khí quyển mạnh mẽ, gây mưa giông mạnh. Đây là một hệ thống siêu giông vùng nhiệt đới (Mesoscale Convective Systems – MCSs trong vùng nhiệt đới), là những tổ hợp mây giông quy mô trung bình, thường gây mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Hệ thống siêu giông có đường kính từ vài km đến vài trăm km, gồm nhiều cụm mây giông phát triển kết hợp lại thành một hệ thống lớn; có thể tồn tại trong nhiều giờ, thậm chí 12-24 giờ, mạnh hơn và lâu hơn giông đơn lẻ.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, chiều 19/7, tàu du lịch QN7105 bất ngờ bị lật khi đang tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long do gặp giông lốc. Ví trí xác định nằm ở giữa Hòn Gà Chọi và Núi Bài Thơ (cách đất liền khoảng 3 hải lý).

Trên tàu có 48 hành khách và 5 thuyền viên. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được nhiều khách du lịch và thuyền viên, tuy nhiên vẫn còn nhiều người đang mất tích.

Diễn biến vụ việc được VietNamNet cập nhật TẠI ĐÂY.

Công tác dự báo

Cục Khí tượng thủy văn (KTTV) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo hệ thống quan trắc và thông tin liên lạc phục vụ công tác dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới/bão, gió mạnh, sóng lớn và các thiên tai đi kèm.

Trong bản tin dự báo thời tiết biển cho ngày và đêm 19/7 (phát hành lúc 4h30), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã dự báo vùng biển vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài KTTV tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về dự báo, cảnh báo, ban hành và truyền tin dự báo, cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ kịp thời, đầy đủ đến các địa chỉ theo quy định. Cụ thể:

Qua theo dõi ảnh radar thời tiết, khi phát hiện có mây đối lưu đang phát triển, Đài đã ban hành 2 bản tin vào lúc 11h45 và 13h30 ngày 19/7. Đặc biệt, tại bản tin phát lúc 13h30, Đài đã cảnh báo có mưa rào và giông cho các phường, xã trong tỉnh, trong đó có phường Hạ Long.

Hình ảnh phản hồi Radar thời tiết Phủ Liễn vào 13h30 ngày 19/7/2025 (trích dẫn từ bản tin cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Quảng Ninh phát lúc 13h30 ngày 19/7/2025). Nguồn: Trung tâm KTTV quốc gia

Ngoài ra, trong bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn đến 10 ngày phát lúc 15h30 ngày 18/7, Đài đã dự báo cho ngày 19/7 ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, trong đó có dự báo cho vùng biển Bãi Cháy bao gồm cả vùng biển khu vực vịnh Hạ Long ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và giông và dự báo biển động.

Nhận định tình hình thời tiết thủy văn

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 19 và ngày 20/7, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và giông, riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Từ đêm 20 và ngày 21/7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/7 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 2-4, vùng gần tâm 3-5m; biển động dữ dội.

Đến 22h, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, từ chiều 21-23/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Riêng Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to: 200–350mm, cục bộ trên 600mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến cơn bão và cập nhật kịp thời trong các bản tin để phục vụ công tác chỉ đạo và ứng phó của các cấp, các ngành.