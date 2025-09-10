Sự việc xảy ra khi bà Lann, 48 tuổi và các quan chức chính phủ khác, bao gồm Thủ tướng Ulf Kristersson, đang trả lời câu hỏi của các phóng viên. Bà Lann từ từ ngã về phía trước, kéo đổ bục phát biểu trong suốt. Các chính trị gia khác và một vài phóng viên đã đến bên cạnh hỗ trợ bà.

Theo SVT, một lúc sau, bà Lann quay lại cuộc họp báo và cho biết mình ngã do hạ đường huyết. “Đây không phải là một thứ Ba bình thường và đây là điều có thể xảy ra khi bạn bị hạ đường huyết”, bà nói.

Trước đó, ngày 8/9, người tiền nhiệm của bà, Acko Ankarberg Johansson, đã từ chức.

Trước khi nhận chức vụ mới, bà Lann từng là thành viên hội đồng thành phố Gothenburg từ năm 2019. Bà có bằng thạc sĩ về nghiên cứu hòa bình và phát triển cũng như khoa học chính trị.

Khoảnh khắc Bộ trưởng Y tế Elisabet Lann ngất xỉu tại họp báo. Video: SVT

Triệu chứng hạ đường huyết

Hạ đường huyết xảy ra khi mức đường huyết giảm xuống dưới 70 mg/dL (3,9 mmol/L). Tình trạng này phổ biến ở những người mắc tiểu đường, đặc biệt là nhóm sử dụng insulin hoặc một số loại thuốc đường uống. Tuy nhiên, hạ đường huyết cũng có thể xảy ra do các nguyên nhân như bỏ bữa, uống quá nhiều rượu hoặc một số tình trạng sức khỏe.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, các dấu hiệu sớm của hạ đường huyết có thể xuất hiện nhanh chóng và bao gồm run rẩy, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, lo lắng, thay đổi tâm trạng, chóng mặt, đói hoặc buồn nôn và khó tập trung. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng với các triệu chứng như mờ mắt, co giật, hoặc mất ý thức.

Cách phòng ngừa hạ đường huyết

- Theo dõi thường xuyên: Kiểm tra đường huyết giúp nhận biết xu hướng và điều chỉnh chế độ ăn, hoạt động hoặc uống thuốc kịp thời.

- Chế độ ăn uống lành mạnh: Tránh bỏ bữa hoặc ăn muộn, ăn đúng giờ giúp duy trì mức đường huyết ổn định. Kết hợp carbohydrate, protein và chất béo lành mạnh để hấp thụ đường chậm và tránh dao động mạnh. Mất nước có thể ảnh hưởng đến đường huyết nên bạn cần uống đủ nước trong ngày. Hạn chế uống rượu vì rượu có thể ảnh hưởng đến điều hòa đường huyết; nếu vẫn muốn uống, nên ăn kèm và theo dõi đường huyết.

- Cẩn trọng khi tập thể dục: Hoạt động thể chất có thể làm giảm đường huyết; theo dõi trước và sau khi tập, điều chỉnh thực phẩm hoặc thuốc nếu cần.

- Dùng thuốc đúng hướng dẫn: Nếu thường xuyên hạ đường huyết, bạn tham khảo bác sĩ để điều chỉnh kế hoạch điều trị.