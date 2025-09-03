Bệnh nhân là chị T.T.N, 40 tuổi, ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường La.

Lúc này, bệnh nhân tiếp xúc chậm, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, thể trạng mệt mỏi, choáng, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh (100 lần/phút), huyết áp tụt còn 80/60mmHg.

Khám chuyên sâu, bác sĩ phát hiện cổ tử cung tím, thân tử cung khó xác định, phần phụ 2 bên khó xác định, cùng đồ đầy đau chói, test HCG cho kết quả dương tính (có thai).

Bệnh nhân cho biết bị chậm kinh hai tháng nay nhưng ở nhà chưa đi khám lần nào, đến khi đau bụng dữ dội mới đi viện. Qua hội chẩn, bác sĩ thống nhất chẩn đoán chị N. chửa ngoài tử cung vỡ lụt máu ổ bụng có choáng.

Tiên lượng bệnh nhân nặng, chỉ định phẫu thuật cấp cứu được đưa ra ngay để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Bác sĩ chuyên khoa I Hà Thị Bích, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường La, cho biết khi mở vào ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ phát hiện khu vực này có nhiều máu màu đỏ tươi lẫn máu cục (khoảng 1.500ml). Khối chửa ở đoạn sừng tử cung bên phải ăn sâu vào mặt sau cơ tử cung vỡ chảy máu, mặt trước tử cung có một khối lồi lên bề mặt màu tím trông giống khối chửa.

Ê-kíp thầy thuốc giải thích với gia đình về tình trạng bệnh sau đó tiến hành cắt tử cung bán phần và cắt phần phụ bên phải, để lại phần phụ và buồng trứng bên trái. Trong khi mổ, bệnh nhân được truyền 1 đơn vị máu, bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch sau đó hồi phục.

Chửa ngoài tử cung là trường hợp trứng được thụ tinh, làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, thường gặp nhất là vòi tử cung (còn gọi là vòi trứng) chiếm tới 95% hoặc ở vị trí khác như buồng trứng, cổ tử cung, ổ bụng. Tỉ lệ chửa ngoài tử cung chiếm 1-2% thai nghén. Đây là nguyên nhân tử vong cao nhất trong sản khoa trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Mang thai ngoài tử cung có thể gây biến chứng đặc biệt nghiêm trọng như vỡ vòi trứng gây mất máu nhiều, thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh do chảy máu ồ ạt. Ở giai đoạn sớm, thai ngoài tử cung đôi khi có triệu chứng như một thai kì bình thường và rất khó để nhận biết.

Dấu hiệu nhận biết mang thai ngoài tử cung Chửa ngoài tử cung chưa vỡ: - Chậm kinh sau đó thử nước tiểu thấy có thai. - Đau bụng: đau vùng hạ vị, đau âm ỉ, có khi thành cơn - Ra huyết rỉ rả kéo dài: thường sau chậm kinh vài ngày, huyết ra thường ít, màu nâu đen, socola, có khi lẫn màng. Chửa ngoài tử cung bị vỡ: - Các triệu chứng của chửa ngoài tử cung chưa vỡ - Kèm theo: đau bụng đột ngột, dữ dội, đau vã mồ hôi, xanh xao, nhợt nhạt… - Các triệu chứng của chảy máu trong ổ bụng tùy theo mức độ mất máu: Da xanh, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt.