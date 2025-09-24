Bác sĩ Anthony Youn, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại bang Michigan (Mỹ), mới đây chia sẻ một video thu hút hơn 150.000 lượt xem về hội chứng "Người Cây" là một trong những bệnh di truyền hiếm gặp nhất thế giới.

“Những người mắc bệnh có đề kháng yếu với HPV - loại virus gây mụn cóc. Bệnh thường xuất hiện khi họ ở độ tuổi 20, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh khác và các khối sùi có thể trở thành ung thư nếu không được xử lý”, bác sĩ Youn cho biết.

Hội chứng này khiến người bệnh mọc hàng nghìn khối sùi giống mụn cóc, lan khắp cơ thể, làn da như bị phủ vỏ cây. Các khối sùi có thể được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng thường tái phát sau đó. Ngoài gây đau đớn về thể chất, người mắc còn thu mình, mất tự tin và cô lập xã hội.

Abul Bajandar từng phẫu thuật nhiều lần nhưng không thành công. Ảnh: Independent

Một trong những ca bệnh gây chú ý nhiều nhất là Abul Bajandar, sinh năm 1991, được mệnh danh là “Người Cây Bangladesh”. Anh đã trải qua khoảng 30 ca phẫu thuật từ năm 2016, cắt bỏ 5kg khối sùi ở tay và chân. Dù từng được các bác sĩ tuyên bố chữa khỏi vào năm 2017, anh vẫn tái phát nặng hơn, phải nhập viện trở lại với các khối sùi dài vài cm. Đau đớn đến mức mất ngủ, Bajandar đã cầu xin bác sĩ cắt bỏ hai tay: “Tôi không thể chịu nổi cơn đau nữa. Tôi chỉ mong họ cắt bỏ hai tay để tôi được nhẹ nhõm”. Mẹ anh, bà Amina Bibi, nói: “Ít nhất con tôi sẽ không còn đau đớn nữa. Đây là một căn bệnh địa ngục”.

Một bệnh nhân nhỏ tuổi là bé gái Muktamoni, cũng sống ở Bangladesh. Phần bên phải cơ thể em - từ ngực đến tay - chuyển hẳn sang màu nâu, trông như vỏ cây. Bàn tay phải co quắp, nhiễm ký sinh trùng và phát triển mất kiểm soát khiến em gần như không thể sử dụng được. Điều đặc biệt là phần còn lại của ngực em không bị ảnh hưởng, dù các bác sĩ cho biết bệnh đã lan khắp cơ thể.

Trường hợp được xem là may mắn hơn là ông Mahmoud Taluli, 44 tuổi, đến từ Gaza. Suốt hơn 10 năm, ông gần như không thể sử dụng đôi tay vì hàng nghìn khối sùi đau đớn. Tay trái bất động hoàn toàn, tay phải chỉ cử động hạn chế khiến ông thu mình và xấu hổ khi ra ngoài. Năm 2019, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Hadassah (Jerusalem) đã tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật loại bỏ các khối sùi và ghép da từ vùng khác để phục hồi chức năng bàn tay. “Sau nhiều năm đau khổ và cô độc, cuối cùng tôi đã có một cuộc sống bình thường. Tôi có thể chơi đùa với các con”, ông chia sẻ, gọi đây là sự kiện thay đổi cuộc đời mình.

Các bác sĩ cho rằng việc điều trị hội chứng “Người Cây” cần kết hợp giữa phẫu thuật, theo dõi miễn dịch lâu dài và hỗ trợ tâm lý, bởi bệnh có xu hướng tái phát và tiềm ẩn nguy cơ phát triển thành ung thư.