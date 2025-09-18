Năm 2020, Bridger Walker, cậu bé 6 tuổi ở Cheyenne, Wyoming (Mỹ), đã gây chấn động khi dũng cảm đứng chắn trước một con chó dữ để cứu em gái Brielle mới 4 tuổi. Cậu bị thương nặng, phải khâu 90 mũi và trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Hành động anh hùng ấy đã đưa Bridger đến với nhiều trải nghiệm đặc biệt trong 5 năm qua, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn là một “đứa trẻ bình thường”.

Bridger Walker và em gái vào thời điểm hiện tại. Ảnh: Cowboy State Daily

Bridger cho biết không phải tất cả bạn học đều biết về sự kiện năm 2020 đó. Theo Cowboy State Daily, dù được nhiều người gọi là anh hùng, cậu bé khá khiêm tốn. Bố cậu, ông Robert Walker, tin rằng con trai đã chấp nhận sự cố như một phần cuộc đời và không muốn thay đổi quá khứ, bởi cậu đã thấy những điều tốt đẹp đến từ đó.

Những trải nghiệm ấy bao gồm ba tuần huấn luyện Muay Thai tại Thái Lan năm 2024, nơi cậu vừa rèn luyện võ thuật vừa tham quan các địa điểm lịch sử và nghỉ ngơi tại các bãi biển. Gia đình còn được mời đến Đức tham dự hội nghị quyền Anh, được ôm, đập tay cùng nhiều huyền thoại quyền Anh. Cậu cũng từng gặp diễn viên Tom Holland trên phim trường.

Năm nay, cậu dự kiến cùng cha tham dự một hội nghị ngành an ninh ở Dallas, nơi hai cha con sẽ có bài phát biểu. Gia đình cũng đang cân nhắc lời mời sản xuất mô hình nhân vật hành động dựa trên hình ảnh Bridger khi trưởng thành.

Gia đình Walker đã xuất bản cuốn sách thiếu nhi You Can Be a Hero (Bạn có thể là một anh hùng) năm 2024, kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của em gái Brielle. Họ muốn nhắn nhủ trẻ nhỏ về lòng dũng cảm, sự tử tế và cách hành động để giúp đỡ người khác. Trong các buổi thuyết trình ở trường học và Câu lạc bộ Rotary, Bridger thường mang theo chú chó Cyborg của gia đình để cho thấy “chuyện xấu xảy ra không có nghĩa là phải sợ hãi”. Cậu còn đưa ra “Thử thách Bridger” khuyến khích mọi người tìm một ai đó đang gặp khó khăn và làm điều gì đó tốt cho họ.

Bridger tổn thương nặng nề khi bị chó cắn và hiện tại. Ảnh: Cowboy State Daily

Bridger nhận được sự điều trị miễn phí bằng laser từ một bác sĩ da liễu ở New York. Câu chuyện của cậu còn truyền cảm hứng cho một nữ sinh y khoa - nạn nhân của một vụ chó tấn công khác - chọn chuyên ngành da liễu để giúp những đứa trẻ có sẹo giống Bridger. Cậu cũng dùng tiền túi mua máy tính bảng tặng cho một cậu bé ở Cheyenne bị chó cắn, vì biết thiết bị này đã giúp mình hồi phục tinh thần.

Giờ đây, ở tuổi 11, Bridger thích đến trường, chơi với chú chó của gia đình, tận hưởng tuổi thơ. Cậu yêu thích lịch sử, thể dục, võ thuật và hiện tiếp tục luyện tập Jiu Jitsu, Muay Thai để bảo vệ bản thân và người khác trong tương lai. “Mọi thứ đều ổn, chúng cháu chỉ đang tiếp tục sống và cháu đi học”, cậu nói.