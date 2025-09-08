Vừa qua, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho người đàn ông 63 tuổi (trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao kèm rét run, vàng mắt, vàng da và ấn đau nhiều vùng thượng vị, hạ sườn trái…

Từ 3 ngày trước, người bệnh đã đau bụng vùng thượng vị lệch sang trái, sốt cao 39 độ kèm vàng da, vàng mắt tăng dần… Khi triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, gia đình đưa ông đi cấp cứu.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định người đàn ông bị nhiễm trùng đường mật - tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền đảo ngược phủ tạng hoàn toàn. Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng phương án tối ưu, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa tích cực trước để kiểm soát tình trạng viêm gan cấp và nhiễm trùng, sau đó tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ. Do người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn nên ê-kíp buộc phải thực hiện các thao tác ngược lại so với phẫu thuật thông thường.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Điệp - Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E, bệnh nhân bị đảo ngược phủ tạng. Đây là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gene lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỉ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy từng khu vực.

Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh “phản chiếu qua gương” so với cấu trúc bình thường.

Đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, song lại gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược. Chính vì vậy, việc nắm vững đặc điểm bệnh lý và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo ca điều trị thành công.

Ngồi xe lăn đi cấp cứu sau 8 ngày nghe hàng xóm mách dùng lá cây chữa bệnh Bị ngã đau lưng, bà N.T.Q. đến nhà một thầy lang dùng các loại lá cây đắp lên lưng dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, liệt 2 tuần.

Cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong nâng cao sức khỏe Dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để cải thiện sức khỏe và không đi bệnh viện khám tổng quát, ông L. đã bị suy gan cấp, men gan tăng cả nghìn lần.