Dù các trạm bơm và hồ điều hòa đã được vận hành từ trước, trận mưa lớn chiều 28/5 vẫn khiến một số khu vực ở Hà Nội ngập úng cục bộ.

Ngày 30/5, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết nguyên nhân không chỉ do mưa lớn mà còn xuất phát từ những "điểm nghẽn" trong hạ tầng thoát nước đô thị.

Theo đó, lượng mưa tại nhiều khu vực phía Tây thành phố đạt mức rất cao. Đặc biệt, trạm Từ Liêm ghi nhận hơn 90mm chỉ trong khoảng một giờ, vượt xa khả năng tiêu thoát tức thời của nhiều tuyến thoát nước.

Trong thời gian mưa, các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông, Cổ Nhuế và DPS được vận hành liên tục. Hệ thống hồ điều hòa cũng được hạ thấp mực nước từ trước nhằm tăng khả năng chứa nước.

Nhờ các biện pháp ứng phó, phần lớn điểm ngập đã được xử lý trong tối cùng ngày. Tuy nhiên, thành phố vẫn ghi nhận ngập tại Mỹ Đình, Trần Bình, Nguyễn Đình Tứ và Khu đô thị Resco.

Trận mưa lớn chiều 28/5 khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngập sâu. Ảnh: Tiến Dũng.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chuyên môn xác định nhiều điểm ngập liên quan đến các dự án đang thi công. Tại Nguyễn Đình Tứ, tuyến kênh thuộc dự án bổ cập nước sông Tô Lịch chưa hoàn thiện kết nối. Tại Resco, việc thi công tuyến cống lớn phục vụ thoát nước khu vực làm ảnh hưởng tạm thời đến khả năng tiêu thoát.

Đối với khu vực Mỹ Đình và Trần Bình, nguyên nhân chủ yếu là địa hình thấp trong khi dự án hồ điều hòa Phú Đô chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo thiết kế.

Ngoài ra, đối với khu đô thị Ciputra, cơ quan chức năng đánh giá, chủ đầu tư chưa triển khai đầy đủ các biện pháp chuẩn bị trước mùa mưa như hạ thấp mực nước hồ, nạo vét hệ thống thoát nước và tăng khả năng liên thông giữa các hồ điều hòa.



Đẩy nhanh dự án chống úng ngập cục bộ

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, cho biết thành phố đang đẩy nhanh dự án chống úng ngập cục bộ tại khu vực nội đô nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước trước mùa mưa năm 2026.

Dự án gồm 22 hạng mục, trong đó cải tạo trạm bơm tại 6 hồ điều hòa và xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước tại 16 điểm thường xuyên ngập trên các tuyến phố trung tâm.

Để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các sự kiện lớn, Hà Nội đã điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, tăng thời gian thi công ban đêm, đồng thời cho phép một số vị trí trên phố Quang Trung thi công 24/24 giờ. Các nhà thầu cũng tăng số mũi thi công từ 4 lên 10 mũi, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Hưng, mục tiêu là hoàn thành các hạng mục trọng điểm trước ngày 15/6, qua đó phát huy hiệu quả tiêu thoát nước, giảm ngập úng tại khu vực nội đô trong mùa mưa năm nay.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, vận hành hiệu quả các trạm bơm, hồ điều hòa và hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.