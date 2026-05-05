Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau chuỗi ngày xảy ra mưa đá và giông lốc dữ dội, thời tiết miền Bắc và Trung Bộ sẽ bước vào giai đoạn ổn định ngắn hạn. Trạng thái tạnh ráo này dự kiến kéo dài trong khoảng 3 ngày tới trước khi có sự thay đổi mạnh.

Miền Bắc có thể mưa giông vào cuối tuần. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cho biết: “Khoảng ngày 8-9/5, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Đáng chú ý, đợt thiên tai này rơi vào thời điểm cuối tuần và tiềm ẩn nguy cơ cao về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”.

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, thời tiết trong những ngày tới sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, từ ngày 5-7/5, khi bộ phận không khí lạnh suy yếu và hình thành rãnh áp thấp, Hà Nội có mưa vài nơi về đêm, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất có thể đạt 31-33 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Từ đêm 7-10/5, ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực xuất hiện mưa rào và giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm 2-3 độ, trời dịu mát.

Lưu ý, ban ngày trời vẫn có nắng hanh, tạo điều kiện cho các khối khí đối lưu phát triển mạnh về chiều, dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ngoài ra, ông Hưởng cũng lý giải, theo quy luật, mưa giông, lốc, sét thường xuất hiện trong thời gian giao mùa (tháng 4-5 và 9-10) tại miền Bắc, không phải hiện tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, đầu tháng 5 vừa qua, việc mưa đá xuất hiện đồng thời trên diện rộng từ miền núi, trung du đến đồng bằng được đánh giá là khá hiếm. Dự báo, thời gian tới, hiện tượng giông lốc, mưa đá còn có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa.

Dự báo thời tiết trên cả nước 10 ngày tới (từ đêm 4-14/5):

Giai đoạn từ đêm 4-6/5:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào hoặc giông vài nơi. Thời tiết tương đối dễ chịu.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Giai đoạn từ đêm 6-14/5:

Khu vực Bắc Bộ: từ đêm 7-11/5, mưa rào và giông quay trở lại diện rộng, cục bộ có điểm mưa to đến rất to.

Khu vực Bắc Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 8-9/5, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 6-7/5, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, trong tất cả các đợt mưa giông từ nay đến giữa tháng 5, người dân cần đặc biệt chú ý quan sát các dấu hiệu của lốc xoáy, sét và mưa đá để có biện pháp trú tránh an toàn.