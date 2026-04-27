Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (27/4), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (riêng khu vực Tây Bắc Bộ mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 27/4, nhiều mây, có lúc mưa rào và giông, có nơi mưa to; trời mát, nhiệt độ đêm và sáng sớm phổ biến 23-25 độ, trưa và chiều 28-31 độ.

Hà Nội mưa rào và giông trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đối với khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày 27/4 (tức 11/3 âm lịch), thời tiết có lúc có mưa rào và giông (xác suất mưa 70%); trời dịu mát, nhiệt độ 25-28 độ.

Khu vực Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi phía Tây khu vực Trung Trung Bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Đối với khu vực Nam Bộ, ngày 27-28/4, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài đến khoảng 29-30/4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.