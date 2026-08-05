Theo phương án được áp dụng từ ngày 3/8, taxi truyền thống vẫn đón khách ngay gần nhà ga. Trong khi đó, các xe công nghệ như Grab, Xanh SM và xe kinh doanh dưới 9 chỗ phải đón khách tại các bãi đỗ riêng. Cụ thể, hành khách tại Nhà ga T1 di chuyển đến bãi P2, còn Nhà ga T2 đón xe tại bãi P1; khi quá tải sẽ chuyển sang bãi P7.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết việc điều chỉnh nhằm giảm ùn tắc trước khu vực nhà ga, bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức lại luồng phương tiện. Do diện tích sân đỗ và hệ thống đường tiếp cận có giới hạn, việc phân khu riêng cho từng loại hình vận tải là cần thiết, dù hành khách có thể phải đi bộ xa hơn.

Từ ngày 3/8, hành khách đi xe công nghệ phải di chuyển đến các bãi đỗ riêng để đón xe tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: NIA.

Tuy nhiên, phương án mới đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trên Google Reviews và các diễn đàn mạng xã hội, nhiều hành khách phản ánh phải kéo vali hàng trăm mét sau chuyến bay để đến điểm đón xe công nghệ.

Tài khoản Phong May bình luận: "Vừa trải qua chuyến bay dài lại phải đẩy vali đi một quãng xa mới đến bãi đón xe. Trời nắng còn mệt, nếu gặp mưa thì càng bất tiện vì nhiều khu vực chưa có mái che".

Một hành khách khác cho rằng việc học hỏi mô hình tổ chức giao thông của các sân bay quốc tế là cần thiết, song phải phù hợp với điều kiện hạ tầng trong nước.

Theo người này, tại nhiều sân bay ở nước ngoài, bãi đón xe được kết nối trực tiếp với nhà ga, có lối đi trong nhà và hệ thống hiển thị vị trí xe theo thời gian thực, giúp hành khách không phải chờ đợi hoặc tìm xe.

Không ít ý kiến cho rằng mục tiêu cuối cùng của sân bay là mang lại sự thuận tiện cho hành khách, thay vì chỉ ưu tiên làm thông thoáng khu vực sảnh nhà ga. Đặc biệt, trong điều kiện mưa lớn, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc hành khách mang nhiều hành lý sẽ gặp không ít khó khăn khi phải di chuyển đến bãi đón xe.

Bên cạnh đó, một số tài xế xe công nghệ cũng phản ánh thời gian đón khách kéo dài hơn do khách mất nhiều thời gian di chuyển. Thậm chí, có trường hợp hành khách hủy chuyến vì không muốn chờ hoặc đổi sang taxi truyền thống để được đón ngay trước cửa nhà ga.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc đi bộ thêm vài trăm mét không phải là trở ngại quá lớn nếu đổi lại khu vực trước nhà ga thông thoáng, giảm ùn tắc và việc đón trả khách được tổ chức bài bản hơn.

Theo các hành khách, để phương án mới phát huy hiệu quả, sân bay cần sớm bổ sung biển chỉ dẫn dễ quan sát, bố trí lối đi có mái che, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ nhỏ trong quá trình di chuyển đến khu vực đón xe.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết, hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa nâng cao trải nghiệm của hành khách.