Do ảnh hưởng của cơn bão Yagi vào tháng 9 năm 2024, một số hạng mục trên tuyến metro Cát Linh- Hà Đông bị hư hỏng.

Trong đó, có tình trạng mái nhà ga Yên Nghĩa bị thủng nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. Mỗi lần mưa lớn, nước lại chảy lênh láng khắp khu vực nhà chờ.

Chiều nay (23/5), sau cơn mưa lớn nhiều hành khách tỏ ra ái ngại vì tình trạng xuống cấp ở tuyến metro này.

Chị Thanh Nga (Hà Đông) cho biết, mấy hôm trước tuyến metro này gặp sự cố khi tắc ống điều hòa, hành khách phải che ô ngồi trên tàu. Thì nay lại thêm thông tin mái nhà ga thủng đến 50m2, nước chảy tràn vào nhưng không được sửa chữa, thay thế.

Tối 23/5, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) cho biết, ngay sau trận bão Yagi, công ty đã kiểm tra, thống kê, xây dựng phương án và lập dự toán những hạng mục cần sửa chữa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian trình và phê duyệt kế hoạch, công ty tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho hành khách tại nhà ga Yên Nghĩa, nhất là trong thời điểm mưa lớn như trong 2 ngày vừa qua như: Tăng cường nhân viên an toàn trên ke ga; Liên tục thông tin cảnh báo, hướng dẫn an toàn cho hành khách; Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh tăng cường lực lượng vệ sinh, làm khô mặt sàn nhà ga, giảm thiểu nguy cơ trơn trượt.

“Tuy nhiên, việc chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng do thiên tai gây nên dẫn đến tác động tiêu cực đến hành khách và hoạt động vận hành tàu trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông. Nguyên nhân là do công ty còn chậm trễ, chưa tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, báo cáo cấp thầm quyền để có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả”, đại diện Hà Nội metro nói.

Để nhanh chóng chấm dứt ảnh hưởng tiêu cực do nước mưa tác động đến hành khách cũng như làm mất vệ sinh, gây nguy cơ trơn trượt khu vực sảnh nhà Ga Yên Nghĩa và một số cầu thang lên xuống, Hà Nội metro sẽ tiến hành sửa chữa khẩn cấp ngay một số hạng mục: Thay thế các tấm mái nhà Ga Yên Nghĩa, mái các cầu thang lên-xuống tại các nhà ga bi hư hỏng và các tấm kính vách tường nhà ga bị vỡ…

Đối với những hạng mục có yêu cầu nguồn kinh phí lớn, cần phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Hà Nội metro đang phối hợp tích cực cùng cơ quan quản lý để triển khai trong thời gian sớm nhất.