Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên ưu tú phấn đấu, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Ảnh: Quang Định

Ông Trần Lưu Quang nhắc lại quá trình hoạt động cách mạng của bà Trương Mỹ Hoa, người từng trải qua 11 năm bị giam cầm, khổ sai tại nhiều nhà tù nhưng vẫn giữ vững ý chí, trở thành nguồn động viên, khích lệ các bạn tù trong mọi hoàn cảnh.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, trong thời gian công tác, dù ở cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Mỹ Hoa luôn gần gũi, cởi mở với nhân dân.

Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa lớn, đặc biệt thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự ghi nhận của lãnh đạo TPHCM. Theo bà, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự đánh giá, ghi nhận quá trình phấn đấu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

"Nhìn lại chặng đường 65 năm, nhờ truyền thống cách mạng của gia đình, sự giáo dục lý tưởng của Đảng, sự che chở của nhân dân và sự rèn luyện của bản thân đã giúp tôi không ngừng nỗ lực vươn lên thực hiện lý tưởng cao đẹp của Đảng và Bác Hồ, kể cả trong những thời điểm gian nan, khắc nghiệt nhất của cuộc đời", bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Các đại biểu chúc mừng bà Trương Mỹ Hoa. Ảnh: Quang Định

Bà Trương Mỹ Hoa hứa sẽ tiếp tục sống và làm việc, giữ gìn phẩm chất cách mạng của người cộng sản, rèn luyện học tập không ngừng, quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, giáo dục gia đình, con cháu sống tốt theo truyền thống tốt đẹp của cha ông và đi theo con đường cách mạng.

Theo VOV