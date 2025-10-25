Ngày 25/10, tại Hà Nội, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức lễ kỷ niệm 11 năm thành lập.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, quy tụ đông đảo đại biểu, các tổ chức, doanh nghiệp, cùng gần 6.000 hội viên trong và ngoài nước, những người đã đồng hành cùng hành trình “nối biển với bờ” suốt hơn một thập kỷ qua.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Phát biểu khai mạc, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” xúc động chia sẻ: “Trong 11 năm qua, Câu lạc bộ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Với 185 hội viên tập thể và gần 6.000 hội viên cá nhân, CLB đã tạo nên sức mạnh nội lực quan trọng, lan tỏa tình yêu mãnh liệt với biển đảo quê hương".

Từ những dự án thiết thực như “Ươm mầm tương lai”, “Chắp cánh ước mơ”, “Hỗ trợ sinh viên”, Câu lạc bộ đã hỗ trợ gần 1.900 em học sinh, sinh viên, chủ yếu là con em chiến sĩ, ngư dân và học sinh vùng biển đảo. Mỗi suất học bổng, mỗi chuyến thăm Trường Sa, nhà giàn DK1 hay những món quà Tết gửi đến quân dân nơi đảo xa đều mang trong mình một thông điệp: Biển, đảo luôn ở trong tim mỗi người dân đất Việt.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã trao tặng Câu lạc bộ “Bản đồ Việt Nam hạnh phúc”- biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nơi mỗi mảnh ghép là một câu chuyện, một con người, một vùng miền cùng hội tụ thành hình hài Việt Nam trọn vẹn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại trao tặng Câu lạc bộ “Bản đồ Việt Nam hạnh phúc”

“Bản đồ ấy không chỉ là địa lý, mà còn là bản đồ của lòng yêu nước. Khi trao tặng cho Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", món quà mang thêm ý nghĩa thiêng liêng, tri ân những con người luôn hướng về hải đảo, bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc”, bà Trương Mỹ Hoa nói.

Bà nhấn mạnh, mỗi hội viên là một “chiếc cầu nhỏ”, cùng kết nối thành “chiếc cầu lớn Việt Nam” để gắn biển đảo với đất liền ngày càng bền chặt.

“Chúng ta đang làm những việc nhỏ, nhưng khi kết nối lại, sẽ thành công việc lớn. Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”, bà nói.

Sức mạnh của lòng yêu nước và trách nhiệm với non sông

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đánh giá: “Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' không chỉ là mái nhà chung của hàng nghìn hội viên trong và ngoài nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân văn, của tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc".

Theo ông, trong 11 năm qua, Câu lạc bộ đã vận động được hơn 36 tỷ đồng, trao tặng hơn 2.700 suất học bổng thường niên, xây dựng 15 căn nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân và tặng hàng nghìn phần quà Tết cho quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo Tây Nam.

Ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

“Những con số ấy không chỉ là kết quả của công tác vận động, tổ chức mà là minh chứng cho sức mạnh của lòng yêu nước, của sự sẻ chia và trách nhiệm với non sông”, ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Từ những chuyến thăm đảo xa, những cuộc triển lãm, tọa đàm, những buổi giao lưu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, Câu lạc bộ đã trở thành cầu nối giữa đất liền và biển đảo - nơi “mỗi nhịp tim hòa chung trong nhịp đập Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”.

Đó cũng là hành trình của những tấm gương học sinh - sinh viên được Câu lạc bộ chắp cánh: Những em nhỏ dân tộc vùng cao, những con em ngư dân đảo xa, những sinh viên được tiếp sức để từ nơi phên dậu, các em vươn lên trở thành trí thức trẻ, góp phần làm giàu tri thức và bồi đắp nguồn nhân lực cho đất nước.

Các trưởng nhóm tiêu biểu được nhận giấy khen của Câu lạc bộ

Hướng tới chặng đường mới, ông Bùi Quang Huy đề nghị Câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống “nghĩa tình - thiết thực - lan tỏa”, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, gắn kết hội viên bằng các mô hình sáng tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

“Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ trong công tác giáo dục chủ quyền biển đảo, khơi dậy khát vọng cống hiến, khuyến khích thanh thiếu nhi hành động vì biển đảo quê hương bằng những việc làm cụ thể, nhân văn”, ông nói.