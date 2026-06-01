Ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKTTU) Quảng Ngãi thông tin về kết quả kỳ họp thứ 8.

Tại kỳ họp, UBKTTU đã nghe đoàn kiểm tra báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quang Minh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Sơn (cũ), nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), nguyên Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Quang Minh khi còn giữ chức Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (cũ). Ảnh: Trang TTĐT VKSND tỉnh Quảng Ngãi

Theo UBKTTU, trong thời gian giữ chức Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Sơn (cũ), ông Minh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm.

Hiện, ông Minh đã bị cơ quan điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

UBKTTU nhận định, vi phạm của ông Minh gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, UBKTTU thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Minh theo thẩm quyền.