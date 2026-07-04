Hoạt động DANAFF Talents 2026 vừa trao giải cho những dự án xuất sắc nhất ở 2 hạng mục: Dự án phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects) và Dự án phim Nghệ thuật châu Á (Asian Art-house Film Projects). Đây là 1 trong những sự kiện trọng điểm, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - 2026 (DANAFF IV).

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với dự án "Chiếc lược ngà" được đánh giá là ứng viên nặng ký từ đầu.

Năm nay, hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại được đánh giá sôi nổi, quy tụ những tên tuổi có tiếng trong giới điện ảnh cùng những tác phẩm nổi bật như: Chiếc lược ngà (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng); Phan Xích Long và cuộc biến loạn Lục Tỉnh Nam Kỳ (Phan Gia Nhật Linh); Nữ binh (Đinh Tuấn Vũ); Ngày yêu đầu tiên (Chung Chí Công)…

Các dự án đã trải qua nhiều ngày làm việc cùng đội ngũ giảng viên và cố vấn nhằm hoàn thiện kịch bản, hồ sơ dự án, chiến lược phát triển và kỹ năng thuyết trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi ê-kíp trực tiếp giới thiệu dự án trước hội đồng chuyên gia, đại diện các quỹ điện ảnh, liên hoan phim và nhà sản xuất quốc tế để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển.

Kết quả, hạng mục Dự án phim Việt Nam đa thể loại được trao cho Nhà ma (Escape Room) của đạo diễn trẻ Trần Nguyễn Hoàng Long. Nhà ma (Escape Room) thuộc dòng phim thể loại, nghiêng về kinh dị - giật gân, khai thác không gian escape room như một bối cảnh tạo cảm giác căng thẳng và hồi hộp.

Đạo diễn trẻ Trần Nguyễn Hoàng Long (cầm bằng khen) bất ngờ giành chiến thắng trước những tên tuổi lớn.

Hội đồng đánh giá cao ý tưởng, định hướng phát triển rõ ràng cùng tiềm năng hiện thực hóa của dự án, đồng thời kỳ vọng tác phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc giải thưởng được trao cho 1 đạo diễn trẻ nhận được sự chú ý của giới chuyên môn. Trong số 8 tác phẩm đề cử hạng mục, Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Dũng được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất. Dự án được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của cha anh - nhà văn Nguyễn Quang Sáng, là tác phẩm văn học quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh.

Clip đạo diễn Trần Nguyễn Hoàng Long và ê-kíp nhận giải

Ở hạng mục Dự án phim Nghệ thuật châu Á, giải thưởng cao nhất thuộc về Zholdogu Bala (Stuck Like Babies) của đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan). Dự án gây ấn tượng nhờ ngôn ngữ điện ảnh giàu bản sắc, cách tiếp cận nhân văn và tiềm năng phát triển trên hành trình đến với các liên hoan phim lẫn thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Ban giám khảo cũng trao Giải Đặc biệt cho dự án Cosmo của đạo diễn Kong Pahurak (Thái Lan), ghi nhận những tìm tòi sáng tạo và triển vọng phát triển của dự án trong dòng phim nghệ thuật.

Hội đồng giám khảo chấm thi là các chuyên gia, nhà sản xuất phim tên tuổi và uy tín trên quốc tế.

Thông qua hoạt động DANAFF Talents, ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là một liên hoan phim không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn chú trọng phát hiện, đào tạo và ươm mầm tài năng trẻ.

Với các hoạt động kết nối chuyên môn, sự kiện tạo môi trường để các nhà làm phim học hỏi từ những chuyên gia quốc tế, mở rộng mạng lưới hợp tác và gia tăng cơ hội tiếp cận các quỹ điện ảnh, nhà đầu tư cũng như đối tác sản xuất trên toàn cầu.

Ảnh, clip: BTC