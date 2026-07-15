Tối 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố thêm 3 bị can thuộc NXB Hội Nhà văn, liên quan quá trình biên tập, xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Ba bị can gồm Đào Bá Đoàn, Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn; Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc NXB Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên, biên tập viên của nhà xuất bản.

Các bị can bị khởi tố về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Nguyễn Thúy Hằng, Giám đốc NXB Hội Nhà văn. Ảnh: CA Hà Nội

Bị can Đào Bá Đoàn, Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn. Ảnh: CA Hà Nội

Bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam thông tin, với vai trò Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn, ông Đào Bá Đoàn cùng biên tập viên Nguyễn Văn Yên là những người tham gia kiểm duyệt, biên tập và chỉnh sửa nội dung cuốn sách.

Từ tháng 6 đến cuối tháng 9/2025, hai bị can đã đọc, biên tập và chỉnh sửa bản thảo cuốn “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Tại cơ quan điều tra, bị can Đào Bá Đoàn khai trong quá trình kiểm định, biên tập đã lược bỏ nhiều nội dung nhưng cuốn sách vẫn còn những chi tiết không phù hợp.

Bị can này thừa nhận trong sách có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh lãnh tụ, một số chi tiết lịch sử chưa chính xác và những nhận định của tác giả không đúng về đất nước, lãnh tụ.

Bị can Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CA Hà Nội

Biên tập viên Nguyễn Văn Yên cũng thừa nhận đây là những sai sót không đáng có đối với một cuốn sách viết về nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện việc in ấn và phát hành cuốn sách, tháng 1, NXB Hội Nhà văn ký hợp đồng hợp tác xuất bản với Nguyễn Thành Nam. Theo hợp đồng, ông Nam nộp 1 tỷ đồng cho nhà xuất bản.

Trong số tiền này, 120 triệu đồng được chi cho 3 cá nhân trực tiếp sửa bản thảo; gần 280 triệu đồng được sử dụng cho hoạt động in ấn, quảng cáo và tổ chức ra mắt sách. Hơn 600 triệu đồng còn lại được để tại quỹ tiền mặt của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Bị can Đào Bá Đoàn khai đã nhận 50 triệu đồng từ kế toán nhà xuất bản và được thông báo đây là khoản tiền chi trả cho việc biên tập ngoài giờ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.