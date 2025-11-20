Nhạc viện TPHCM xác nhận nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là 1 trong 22 tân sinh viên trúng tuyển khoa Sư phạm âm nhạc hệ đại học chính quy năm 2025.

Anh thi môn Kiến thức âm nhạc (5,17 điểm), Thanh nhạc (8 điểm) và Nhạc cụ (8 điểm), tổng là 21.17/30 điểm.

Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói đã dành thời gian ôn thi với 2 giảng viên trong 1 tháng.

"Tôi học với các thầy liên tục, bất chấp lịch làm việc và giao lưu với các trường dày đặc. Có lúc, tôi thấy mình kiệt sức, rất may những nỗ lực được đền đáp", anh nhớ lại.

Theo Nguyễn Văn Chung, môn khó nhất là Kiến thức âm nhạc vì đề thi kiểm tra toàn diện từ kiến thức cơ bản về các đặc tính âm nhạc, lịch sử âm nhạc với 10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới đến kiến thức về xướng âm, thẩm âm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung học đại học để hệ thống kiến thức âm nhạc và rèn kỹ năng sư phạm. Ảnh: FBNV

Môn Thanh nhạc, anh chọn hát 2 bài là Trống cơm và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Còn môn Nhạc cụ, anh chọn đánh piano 2 bài Nhật ký của mẹ và A time for us.

Về lý do trở thành tân sinh viên ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung nói học đại học để hệ thống hóa toàn bộ hiểu biết về âm nhạc trong 22 năm làm nghề, kế đến là nâng cao kiến thức chuyên ngành. Khi vững nền tảng, anh tin người nghệ sĩ có thể đi xa hơn trong nghề.

Thời gian gần đây, Nguyễn Văn Chung khá đắt lời mời giao lưu tại các trường học. Anh thích chia sẻ, truyền cảm hứng cho người trẻ và điều này cần kỹ năng sư phạm. Bên cạnh đó, bằng cấp sẽ bảo vệ anh trước các ý kiến trái chiều như: "Bằng cấp gì mà đứng nói?".

Nguyễn Văn Chung sẵn sàng theo học hệ tại chức nhưng may mắn điểm số đủ đỗ hệ chính quy. Anh đã chuẩn bị cho hành trình 4 năm đại học như bao sinh viên khác, tin sẽ phải cố gắng gấp đôi để cân bằng công việc, gia đình và học tập.

Năm 2025, Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật nhất khi âm nhạc phủ sóng xuyên suốt từ sự kiện A50 đến A80 với 7 tác phẩm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình - sự kiện A50; Nỗi đau giữa hòa bình - nhạc phim Mưa đỏ; Trái tim quả cảm - chương trình Chiến sĩ quả cảm; Nguyện thề vì bình yên - 80 năm Ngày truyền thống CAND; Biển, mặt đất và bầu trời - Quân đội Nhân dân; Vỡ mộng đời - nhạc phim Làm giàu với ma 2 và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai - ca sĩ Tùng Dương. Trong đó, tính đến tháng 7, bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt 6 tỷ lượt xem - Số liệu do đơn vị phân phối tổng hợp từ các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube, các clip ngắn trên reel/story.

"Nhật ký của mẹ" - bài hát Nguyễn Văn Chung chọn thi Nhạc cụ