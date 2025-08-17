Sáng 17/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cục Công tác chính trị - Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam. Chương trình do thạc sĩ - biên đạo múa Tuyết Minh viết kịch bản và Tổng đạo diễn.

Với chủ đề 80 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, chương trình kéo dài 100 phút, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, làm nổi bật tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, phẩm chất nhân văn và trái tim vì nhân dân phục vụ.

Chương trình tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

"Vinh quang" trong chương trình được khắc họa như biểu tượng của 80 năm chiến đấu và trưởng thành - từ mùa thu lịch sử năm 1945 cho đến hiện tại. Đó là ngọn cờ kiêu hãnh, là thanh âm hào hùng vọng vang từ quá khứ, trở thành nguồn động lực để thế hệ trẻ Công an nhân dân tiếp bước, tiếp tục hành trình bảo vệ bình yên cho đất nước.

Nếu như Tùng Dương gây ấn tượng với ca khúc Cho con là người Việt Nam của nhạc sĩ Trương Quý Hải và "Sứ mệnh vinh quang'' (Hoàng Huy) thì Đông Hùng cũng ghi điểm với Đường lên phía trước, ca sĩ Ngọc Anh cũng có phần trình diễn sôi động hai ca khúc Từ một ngã tư đường phố - Người chiến sĩ công an khắc ghi lời Bác...

Khán giả đặc biệt xúc động trước sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong hình tượng những nhân vật lịch sử: nghệ sĩ Trần Lin trong vai Chủ tịch Hồ Chí Minh, NSƯT Quang Khải vai Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, NSƯT Anh Hòa vai Hoàng Hữu Kháng.

Ca sĩ Tùng Dương gây ấn tượng với ca khúc Cho con là người Việt Nam của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Ảnh: Phạm Hải.

Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam là một bức tranh nghệ thuật đa sắc, kết hợp hài hòa các loại hình ca, múa, nhạc, kịch...

Số "80" - biểu tượng trung tâm của chương trình, được dựng nổi trên sân khấu, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Con số ấy đồng thời gợi nhắc hành trình lịch sử và khát vọng vươn tới những kỳ tích mới của lực lượng Công an nhân dân. Một chi tiết sáng tạo đặc biệt là băng tải mô phỏng ngựa phi nước đại ngay trên sân khấu, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường của các thế hệ chiến sĩ.

Câu chuyện lịch sử 80 năm của lực lượng Công an được kể lại bằng ngôn ngữ mới, tinh tế, bay bổng mà vẫn đậm chất thép của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Sự kết hợp giữa vũ điệu dân gian truyền thống hòa quyện cùng hơi thở nghệ thuật đương đại, âm nhạc hàn lâm đan xen với phong cách hiện đại, không chỉ tái hiện lịch sử mà còn đem đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, sâu lắng.

Bằng các tiết mục nghệ thuật, chương trình đã chuyển tải 6 thông điệp lớn: Tôn vinh truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh hùng của dân tộc Việt Nam; Khắc họa hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân là truyền nhân của những anh hùng hào kiệt, tiếp nối ngọn lửa chủ nghĩa anh hùng dân tộc; Khẳng định sứ mệnh của Công an nhân dân - bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; Tri ân sự giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ, để lực lượng Công an trở thành "lá chắn thép" vì nhân dân phục vụ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam đã trở thành một khúc tráng ca tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, là lời nhắc nhở, niềm tự hào và động lực để các thế hệ tiếp bước, gìn giữ và phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tùng Dương thể hiện ''Cho con là người Việt Nam'':

Ảnh: BTC